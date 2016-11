COMBITEL gewinnt zum zweiten Mal renommierten CCV Quality Award

München, 14. November 2016 --- Die COMBITEL Gesellschaft für Dialog-Marketing mbH, eine 100-prozentige Tochter des VKB-Konzerns, hat zum zweiten Mal nach 2014 den „Quality Award“ des Call Center Verbands (CCV) in der Kategorie „Kundenzufriedenheit“ gewonnen. Auf der Herbsttagung des Verbands in Berlin am 10. November 2016 konnten die Geschäftsführer Birgit Becker und Dieter Roth den renommierten Branchenpreis entgegen nehmen.

(firmenpresse) - „Wer in der Call- und Contact Center-Branche unterwegs ist, der kommt nicht an der COMBITEL GmbH aus München vorbei, wenn es um die Kundenzufriedenheit geht“. Zu diesem Schluss kommt eine vom Call Center Verband Deutschland e. V. (CCV) und dem Fachmagazin TeleTalk berufene fünfköpfige Expertenjury.



Der Verband ehrt COMBITEL mit dem Quality Award 2016 für Konzept und Umsetzung, die Kompetenz für Schadenbearbeitung noch besser zu bündeln. Schadenfälle können so schneller und effizienter bearbeitet werden. Damit wird die die Zufriedenheit der Versicherungsnehmer und auch der Vermittler erreicht.



„Der erste Platz ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit“, freuen sich Birgit Becker und Dieter Roth, Geschäftsführer der COMBITEL. „Er zeigt, dass wir mit der gemeinsamen Vorgehensweise von COMBITEL und der VKB, unser Augenmerk ganz auf den Kunden auszurichten, auf dem richtigen Weg sind“.



Der CCV Quality Award ist die höchste deutsche Auszeichnung für Call Center und Contact Center in Deutschland. Er wird jährlich vom CCV und dem Fachmagazin TeleTalk verliehen. Dass ein Unternehmen innerhalb von drei Jahren zwei Mal den CCV Quality Award in der Kategorie Kundenzufriedenheit gewinnt, ist ein Novum bei dem renommierten Branchenpreis.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www,combitel.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

COMBITEL wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine 100-prozentige Tochter des VKB-Konzerns. Zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens gehören Inbound, Outbound, Sachbearbeitung sowie Trainings und Seminare. An seinen Standorten in München und Nürnberg beschäftigt COMBITEL rund 300 Mitarbeiter. Die Auftraggeber des Service Centers kommen vorwiegend aus dem Versicherungs- und Bankwesen, aber auch aus der Industrie, den Medien, dem Handel und aus Behörden. Leidenschaft und ausgeprägte Servicebereitschaft bei der Erfüllung der Ziele seiner Auftraggeber, Respekt im Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern sowie Flexibilität bei der Umsetzung der Projekte zählen zu den Charakteristika von COMBITEL und stellen die Unternehmenswerte dar. www.combitel.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

COMBITEL Gesellschaft für Dialog-Marketing mbH

Leseranfragen:

Ursula Schemm

COMBITEL Gesellschaft für Dialog-Marketing mbH

Assistenz der Geschäftsführung für Vertrieb, Marketing und PR

Rudolf-Vogel-Bogen 5

81739 München

Tel.: +49 (0)89 211161-51

Fax: +49 (0)89 211161-63

E-Mail: ursula.schemm(at)combitel.com



PresseKontakt / Agentur:

Ursula Schemm

COMBITEL Gesellschaft für Dialog-Marketing mbH

Assistenz der Geschäftsführung für Vertrieb, Marketing und PR

Rudolf-Vogel-Bogen 5

81739 München

Tel.: +49 (0)89 211161-51

Fax: +49 (0)89 211161-63

E-Mail: ursula.schemm(at)combitel.com



Datum: 15.11.2016 - 14:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1424734

Anzahl Zeichen: 1732

Kontakt-Informationen:

Firma: COMBITEL Gesellschaft für Dialog-Marketing mbH

Ansprechpartner: Ursula Schemm

Stadt: München

Telefon: 089 211161-51



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 15.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung