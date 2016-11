Seminar zum Thema Liquiditätssteuerung: im Fokus MaRisk 2017

Seminar zum Thema Liquiditätssteuerung: im Fokus MaRisk 2017

(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie im Bereich Liquiditätssteuerung.





/> Diversifikation von Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserve

/> Asset Encumbrance: Was ist zu beachten?

/> Optimale Verzahnung der Basel III- und MaRisk-Anforderungen

/> Liquiditätssteuerung mit LCR, NSFR und MaRisk 6.0

/> Liquiditätsmonitoring mit ILAAP





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



30.03.2017 Frankfurt am Main

09.05.2017 Stuttgart

11.07.2017 München





Ihr Nutzen:



/> MaRisk 2016: Neue Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement



/> MaRisk 2016: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests



/> Erfolgreiche Liquiditätssteuerung unter Basel III und MaRisk 6.0





Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:



+ Muster-Rahmenbedingungen "Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk''

+ 128 Punkte Check: "Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomanagement''

+ S&P Tool "Liquiditätspreis-Simulator''

+ S&P Tool Basel III-Simulator für die optimale Bilanzstruktur gemäß CRD IV und CRR





Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!







Recruiting - Nachfolge - Interim Management



Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Personal-Suche und -auswahl (Recruiting) von Fachkräften, Führungskräften und Spezialisten bis hin zum Geschäftsführer (Nachfolge und Interim Management).



Besondere Kompetenz haben wir in der Weiterbildung von Führungskräften bei den Themen Führung (Nachfolge), Teamentwicklung, Vertrieb und Selbstmanagement erworben.



Gerne beraten wir Sie bei der strategischen Personal-Suche und -Entwicklung und unterstützen Sie bei der Umsetzung in die Praxis.



