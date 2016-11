Kleine Maus ganz groß: "Tilda Apfelkern" / Fernsehabenteuer der beliebten Kinderbuchfigur ab 18. November bei KiKA

(ots) - Ganz versteckt in einer Dorfkirche wohnt Tilda

Apfelkern, die Kirchenmaus. Mit Rat und Tat sowie reichlich Tee und

Plätzchen steht sie ihren Freunden zur Seite und hat stets ein

offenes Ohr für deren Sorgen und Nöte. Die Bestseller-Buchreihe rund

um die Alltags-Abenteuer der Kirchenmaus gibt es nun als

Animationsserie. KiKA zeigt die Premiere von "Tilda Apfelkern" (MDR)

ab 18. November um 18:40 Uhr.



Tilda Apfelkern ist eine kleine holunderblütenweiße Kirchenmaus.

Sie liebt ihre Freunde, köstliches Essen und gemütliche Picknicke.

Jeder Tag ist wunderbar in dem Dorf, das zwischen Hügeln liegt und in

dem viele Abenteuer auf seine Bewohner warten.



Neben Tilda Apfelkern wohnen dort ihre Freundin Molly, die

Postmaus, der stachelige Igel Rupert, Edna Eichhorn und ihre wilden

Söhne Billy und Benny, Tilda Apfelkerns Mitbewohner Schnecki und das

Rotkehlchen Robin. Die liebevoll animierte Serie vermittelt in den

berührenden und spannenden Erlebnissen der Dorfbewohner Werte wie die

Bedeutung von Freundschaft und ein harmonisches Miteinander.



"Tilda Apfelkern" basiert auf den gleichnamigen Büchern von

Andreas H. Schmachtl. In den Kinderbüchern des Autors und

Illustrators erleben Mäuse, Kaninchen, Igel und andere kleine

Lebewesen abenteuerliche Geschichten. Damit möchte Schmachtl auf den

Schutz und Erhalt von Natur und Umwelt aufmerksam machen.



Ab 18. November erobern "Tilda Apfelkern" (MDR) und ihre Freunde

täglich um 18:40 Uhr bei KiKA den Fernsehschirm. Die

Bestseller-Buchreihe wurde unter Federführung des MDR in Kooperation

mit dem SWR als Animationsserie von der Produktionsfirma "WunderWerk"

für das Fernsehen umgesetzt. Verantwortliche Redakteurin beim MDR ist

Dr. Astrid Plenk.







