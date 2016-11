Moderne Wohnraumgestaltung: Design und Technik in aufregender Symbiose

Puristisches Design, archaischer Stahl und ausgezeichnete Brennzellentechnik

Hochwertige Feuerstellen und modular konstruierte Stahlmöbel setzen individuelle Akzente

(firmenpresse) - Dass auch Praktisches schön sein kann, beweist SPARTHERM mit einer modular konstruierten Stahlmöbel-Serie, die der bekannte Schweizer Designer Markus Rüegg entworfen hat. Als einer der in Deutschland und Europa führenden Anbieter hochwertiger Feuerstätten hat das Unternehmen damit eine zusätzliche Produktlinie auf den Markt gebracht, die der modernen Wohnraumgestaltung neue Impulse gibt.

Anbauelemente, Regale und Boxen aus Stahl sind die ideale Ergänzung für eine individuell gestaltete Feuerinsel. Erhältlich in den vier Farben Nero, Weiß, Rohstahl und Edelstahl geschliffen assen sich mit den kubischen Elementen vielgestaltige Wohlfühl-Interieurs rund ums Feuer kreieren.

Ob als Stauraum, Holzlager, Ofenbank oder Sideboard - das modular aufgebaute System unterstreicht die sinnliche Ausstrahlung der Feuerstellen auf ästhetisch-ansprechende Weise. So entstehen Wohnlandschaften, Lieblingsplätze, Rückzugs-Oasen und repräsentative Feuer-Stahl-Ensembles, die das Herz erwärmen.

Puristisches Design, archaischer Stahl und ausgezeichnete Brennzellentechnik

In punkto Umwelt achtet SPARTHERM bei seinen Kaminöfen und Heizeinsätzen auf hohe Effizienz, saubere Verbrennung und CO2-Neutralität - so wie beim Stahl-Feuermöbel "Ares", wo Feuer und Stahl zu einer Einheit verschmelzen und eine dreiseitig verglaste Sichtebene den Blick auf das Flammenspiel freigibt.

So transformiert die Symbiose aus puristischem Design mit archaischem Stahl und einer ausgezeichneten Brennzellentechnik das Urelement Feuer ins 21. Jahrhundert.

Mehr unter www.spartherm.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.spartherm.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH ist einer der größten Produzenten von Brennzellen, Kaminöfen und Kassetten in Deutschland und zählt in diesem Bereich auch in Europa zu den großen namhaften Unternehmen. Mit dem technischen Know-how der Feuerungstechnik, modernsten Fertigungsanlagen und einem Vertrieb über ein qualifiziertes und gut ausgebautes Händlernetzwerk werden die hochwertigen, innovativen und vom Design her sehr ansprechenden Feuerstätten heute weltweit in 47 Ländern vertrieben.



Für die Zukunft setzt SPARTHERM mit seinem breit gefächerten Sortiment auf ökologische und ökonomische Zielsetzungen mit umweltfreundlichen Produkten und Systemkomponenten, deren Basis dafür nicht zuletzt in der eigenen Entwicklungs-Abteilung liegt.



Weitere Informationen unter www.spartherm.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

PresseKontakt / Agentur:

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

Jörn Konert

Maschweg 38

49324 Melle

info(at)dr-schulz-pr.de

+49 (0)5422 94 41 40

http://www.spartherm.com



Datum: 15.11.2016 - 14:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1424759

Anzahl Zeichen: 1859

Kontakt-Informationen:

Firma: SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

Ansprechpartner: Jörn Konert

Stadt: Melle

Telefon: +49 (0)5422 94 41 40





Diese Pressemitteilung wurde bisher 55 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung