restracon sponsort Olympia-Alm Crosslauf 2016

Das vierte Quartal 2016 nimmt für restracon einen sportlichen Verlauf: nicht nur in Bezug auf neue Projekte, sondern auch in Form des Olympia-Alm Crosslaufs am 13.11.2016 in München, den restracon als Hauptsponsor unterstützte.



Die etablierte Personalberatung in München-Martinsried sponsort das Event seit seinem Entstehen vor drei Jahren. Der abwechslungsreiche Kurs führt über das wellige Terrain des Olympiageländes in München. Das Highlight des 3. Olympia-Alm Crosslaufs war der Top-Lauf über 6.600 m, zu dem ausschliesslich lizenzierte Vereinsläufer zugelassen waren.



In 2016 waren 367 Teilnehmer aus sechzehn Ländern auf der Strecke, unter denen sich mehrere internationale Marathon- und Crossmeister sowie hochkarätige Triathlon-Athleten befanden. Sieger des Top-Laufs in der Damen- und Herrenklasse waren Hanna Klein und Marcel Fehr, die beide für den SG Schorndorf am Start waren.



„Wir unterstützen diese Veranstaltung sehr gerne. Die anspruchsvolle und gut ausgesteckte Strecke hat eine Länge von 1.100 m pro Runde und kann von den Zuschauern fast vollständig überblickt werden. Alle Läufer sind voller Freude dabei. Persönliche Eigenschaften wie Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen zeichnen die Teilnehmer aus. Beruflich und privat fördern wir „Talente mit Biss“ bewusst sehr gerne “ erklärt Dr. Claudia Reusch, Managing Partner.



Weitere Informationen: restracon ist eine inhabergeführte Personalberatung, die den Fokus auf die gezielte Kandidatensuche und aktive Direktansprache legt. Als zuverlässiger Partner fokussieren wir uns in einem für den Kunden transparenten und partnerschaftlichen Prozess auf die Identifizierung und Direktansprache von hochqualifizierten Kandidaten und bieten individuelle Lösungen in den drei Branchenschwerpunkten Gesundheit, Gesellschaft und Umwelt an. Weitere Informationen: www.restracon.com







