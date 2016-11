"BUNTE Show": Auctionata und BUNTE veranstalten am 28. November eine Live-Versteigerung von Vintage-Taschen, Schmuck und Uhren

(ots) - Auctionata, die weltweit führende

Online-Plattform für Kunst und Luxusgüter, und BUNTE, Europas größtes

People-Magazin, haben gemeinsam eine Live-Shopping-Show mit

prominenter Experten-Besetzung entwickelt, in der ausgewählte

Vintage-Accessoires und Schmuckstücke online versteigert werden. Die

"BUNTE Show" findet am Montag, den 28. November um 21 Uhr statt und

wird live auf www.auctionata.com sowie via Facebook Live von BUNTE

und Auctionata ausgestrahlt. Moderatorin Tanja Bülter präsentiert

neben aktuellen Lifestyle-Trends und neuesten Geschichten aus der

Welt der VIPs eine kuratierte Auswahl an Handtaschen, Uhren und

Schmuckstücken von Luxus- Marken wie Chanel, Bulgari, Cartier,

Hérmes, Louis Vuitton und Tiffany & Co. Die Zuschauer haben die

Möglichkeit, live mitzusteigern und die besonderen

Vintage-Einzelstücke online per Desktop, Tablet oder Smartphone-App

zu kaufen.



Zu Gast in der Show mit dem Thema "Red Carpet" sind die deutsche

Instagram-Ikone und Bloggerin Leonie Hanne (Ohh Couture),

VIP-Expertin Bettina Freifrau von Schimmelmann, Designerin Anna von

Griesheim sowie der Vintage-Fashion-Experte Peter Kempe und der

Juwelier Clemens Ritter von Wagner. Gemeinsam mit Petra Pfaller,

BUNTE Fashion Director und Mitglied der Chefredaktion, und

Moderatorin Tanja Bülter stellen sie die begehrten Vintage-Pieces,

Schmuckstücke und Luxusuhren vor.



Christof Schminke, Chief Marketing Officer von Auctionata |

Paddle8, sagt über die Kooperation: "Der Run auf Vintage-Pieces

namhafter Designer ist ungebrochen. Gemeinsam mit BUNTE haben wir ein

innovatives Live-Shopping-Format auf die Beine gestellt, in dem

unsere Kunden erstklassige Ware ersteigern können und gleichzeitig

mehr über die neuesten Trends und Stories der Stars erfahren. Dank

dieses spannenden Live-Contents, den wir zudem über unsere



gemeinsamen Social Media-Kanäle streuen, können wir mit der "BUNTE

Show" unsere Zielgruppe optimal erreichen und unseren Käufern und

Verkäufern ein äußerst attraktives Produkt bieten."



Jonas Grashey, Managing Director BUNTE: "BUNTE ist

gesellschaftlicher Seismograph für Fragen rund um Mode und Stil.

Daher erweitern wir im Magazin künftig auch den Umfang der

Lifestyle-Berichterstattung. Das Show-Format von Auctionata ist ein

weiterer interessanter Weg für unsere Redaktion, den interessierten

Konsumentinnen kompetenten Rat anzubieten."







Datum: 15.11.2016 - 14:09

Sprache: Deutsch

