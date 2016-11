Alleskönner in Binnen- und Küstengewässern auf der BOOT& FUN BERLIN 2016

(ots) - Sie sind wahre Alleskönner, die neuen

30-Fuß-Motoryachten. Ideal als Wanderboote, können sie auch sprinten

und höherem Seegang trotzen. Auf Binnengewässern machen sie sich

ebenso gut wie an der Küste. Für alle, die mit einem 25-Fuß-Boot

eingestiegen sind und sich moderat vergrößern möchten, stellen sie

den idealen Kompromiss aus kompakt und Komfort dar. Wer, dem neuen

Trend des Downsizing folgend, von den 40- oder 50-Fuß-Booten auf

etwas Kleineres, aber Feines umsteigen möchte, findet in der neuen

Klasse genau das Richtige. Sie füllt ideal die Lücke zur Oberklasse,

die ebenso wie die Einsteigeryachten in den letzten Jahren einen Boom

verzeichnete.



Die Boote sind alle aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt

und für Binnen-und Küstengewässer gleichsam geeignet. Renommierte und

erfahrene Bootsbauer statten die 30-Footer mit pfiffigen Details aus,

die Gemütlichkeit und Stil ideal miteinander verbinden. Zugleich

glänzen sie mit Fahrleistungen, die jeden das richtige Boot finden

lassen. Der Beneteau Swift Trawler 30 zum Beispiel lässt eine

Reichweite bis 160 Seemeilen zu. Seine Flybridge ist zu einem echten

Sonnendeck ausgebaut, auf der sich die Besatzung bequem zum Prosecco

zusammenfinden kann. Mit der Motorisierung bis zu 370 PS ist zügiges

Fortkommen gesichert. Die Pro Boat 30 ist vielseitig, geeignet für

Binnen- und Küstengewässer, ein "ökonomisches" CE-B zertifizierter

Alleskönner. Sie ist eine robuste, zeitlose Motoryacht mit einer

schönen Rumpfform, die auf praktisch alle Wetterbedingungen unseres

nördlichen Klimas berechnet ist. Das Schiff ist ideal, um das ganze

Jahr über bequem zu fahren. Zu nennen wären darüber hinaus ProBoot 30

von Jansma, Nimbus 350 Coupé, Luna 30, Broom 37 oder Jeanneau Leader

36.



Aus all diesen Gründen ist es auch kein Zufall, dass erstmals in

Berlin eine große Auswahl der neuen See- und Binnenboote ausgestellt



wird. Mit seinen kurzen Wasserwegen zu Nord- und Ostsee sowie seinem

riesigen Binnenrevier hat sich die BOOT & FUN BERLIN zunehmend als

der neue Handelsplatz für Motoryachten für Nord-und Ost-Europa

entwickelt. Die neue Bootsklasse wird erstmals in Halle 3.2 zu sehen

sein.



Einen Geländeplan der BOOT & FUN BERLIN 2016 finden Sie hier

(http://ots.de/5dmXr).







