Anex Tour nimmt Fahrt auf: Roadshow-Zusatztermin und Sales-Blitz

(firmenpresse) - Frankfurt, 10. November 2016. Mit Beginn der „Anex-Premierentour“ startet der Düsseldorfer Pauschalreiseveranstalter Anex Tour in seine erste Saison und verzeichnet großes Interesse seitens der Reisebüros – Anlass für einen Zusatztermin: In Köln wird das Unternehmen nun an zwei Tagen (28. und 29. November) Station machen und bei persönlichen Tischgesprächen den Dialog mit den Reisebüros suchen.

„Wir freuen uns über die konstruktiven Gespräche während der gelungenen Vorpremiere am Dienstag in Münster“, so Dirk Burneleit, Geschäftsführer von Anex Tour, „und gehen jetzt sehr positiv gestimmt auf unsere erste Roadshow. Aufgrund der großen Nachfrage in Köln freuen wir uns einen Zusatztermin auflegen zu können.“

Parallel dazu sind nun eigene Außendienstmitarbeiter von Anex Tour in Zusammenarbeit mit Kollegen der vdt (Vertrieb der Touristik) in Deutschland unterwegs, um Anex Tour in rund 2.500 Reisebüros auch am Counter persönlich vorzustellen.

Termine und Anmeldung zur Roadshow unter www.anextour.de/de/roadshow.



