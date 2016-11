Weissenbach PR präsentiert Prezi als neuen Kunden

Münchner Kommunikationsexperte gewinnt Etat des Pioniers für dialogorientiertes Präsentieren

Helmut Weissenbach, Geschäftsführer der Agentur Weissenbach PR

(firmenpresse) - Ab sofort verantwortet die Münchener Kommunikationsagentur Weissenbach PR die Öffentlichkeitsarbeit im deutschsprachigen Raum von Prezi, dessen Präsentationssoftware von weltweit 75 Millionen Nutzern eingesetzt wird. Dabei sollen insbesondere professionelle Anwender adressiert werden: Erst Mitte des Jahres hatte das Unternehmen mit Sitz in Budapest und San Francisco mit "Prezi Business" eine Lösung für Teams vorgestellt, die die bewährte Software um Möglichkeiten der interaktiven Zusammenarbeit und Analyseoptionen erweitert. Um Prezi als Nummer-Eins-Präsentations-Tool gerade für Sales- und Marketing-Teams zu positionieren, entwickelt und realisiert Weissenbach PR ein individuelles Kommunikationskonzept.

Prezi wurde 2009 gegründet und gewann aufgrund seiner innovativen Zoom-Technologie, die dynamische Präsentationen ermöglicht, schnell weltweite Aufmerksamkeit. Statt auf einzelnen Folien wie bei anderen Präsentationsprogrammen, können Nutzer bei Prezi Informationen und Beziehungen zwischen dem großen Ganzen und den feinen Details auf einer unbegrenzten, zoomenden Leinwand darstellen und diese so erlebbarer machen. Dabei stützt sich dieser Ansatz auf wissenschaftliche Erkenntnisse: Gerade durch die Visualisierung werden Informationen wesentlich schneller aufgenommen und bleiben auch länger im Gedächtnis. "Die linearen Zeiten sind vorbei, nicht nur beim Fernsehen, sondern auch beim Präsentieren", so Helmut Weissenbach, Geschäftsführer der Agentur Weissenbach PR. "Statt stur von einer Folie zur nächsten zu springen, erlaubt es die Software von Prezi, je nach Situation oder Publikumsanfrage, auch andere Wege einzuschlagen und macht so aus einer Präsentation eine Konversation."

"Unser Ziel ist es, verstärkt auch professionelle Anwender von den Fähigkeiten und vor allem von dem Business-Nutzen unserer Software zu überzeugen", sagt Spencer Waldron, Europa-Chef von Prezi. "Neben erfolgreichen Präsentationen bieten wir mit Prezi Business auch eine Lösung speziell für Teams, welche die Zusammenarbeit wesentlich verbessert und durch Analysetools Feedback in Echtzeit ermöglicht. Gerade für den Sales- und Marketing-Bereich ergeben sich hierdurch zahlreiche Möglichkeiten, noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen." Darüber hinaus bietet das Unternehmen noch zahlreiche Dienstleistungen an, um Nutzern den Umstieg von klassischen Präsentationslösungen zu erleichtern, etwa ein spezielles Firmen-Branding oder Kreativ-Leistungen zur Umwandlung der bestehenden folienbasierten Präsentationen. "Hier werden die Folien nicht einfach 1:1 übertragen, sondern die Story hinter der Präsentation sichtbar gemacht, denn Geschichten bleiben - im Gegensatz zu Zahlen und Fakten - besser im Gedächtnis. Storytelling ist damit der Schlüssel zum Erfolg, beim Präsentieren wie in der Öffentlichkeitsarbeit. Und mit Weissenbach PR haben wir in diesem Bereich echte Spezialisten gefunden."





Über Weissenbach Public Relations:

Weissenbach PR wurde 1990 gegründet und ist eine Full-Service-Agentur mit Schwerpunkten in Technologie, IT-Sicherheit, Telekommunikation und Dienstleistung. Der zentrale Medien-, IT- und Industriestandort München dient dabei als Ausgangspunkt für die Arbeit in der gesamten DACH-Region. Zu den Kunden gehören sowohl kreative Start-ups, Mittelständler als auch internationale Großunternehmen mit hohem Umsatzvolumen, Weissenbach PR ist zudem Gründungsmitglied des internationalen Agenturnetzwerkes Code Red Security PR, das speziell IT Sicherheit adressiert.

