7 unentbehrliche Social Media Plugins für WordPress

Mit diesen 7 wichtigen Social Media Plugins lässt sich der Blog einfach mit den Social Media verbinden

(firmenpresse) - Die Social Media bieten viele Möglichkeiten, um mehr Traffic für den Blog zu generieren. Social Media Plugins reduzieren den Arbeitsaufwand. So können mit Hilfe der Social Media Plugins die Leser über die sozialen Netzwerke auf den Blog aufmerksam gemacht werden und der Blog gewinnt an Reichweite.Für WordPress stehen zahlreiche Social Media Plugins zur Verfügung.

Mit Hilfe der Social Media Plugins wird das Teilen, Liken, Pinnen oder Kommentieren der Beiträge vereinfacht. Aber auch das automatisierte veröffentlichen von Blogbeiträgen lässt sich einfach und schnell umsetzen. Doch welche Plugins sind die besten? Hier ist eine Auswahl der 7 besten Social Media Plugins.

Social Media Plugins: 1. Simple Social Icons (kostenlos)

Um den Blog mit den verschiedenen sozialen Netzwerken zu verbinden, sollte man den Lesern den Zugriff auf die Social Media Kanäle erleichtern. Durch das Platzieren von Follow-Buttons auf dem Blog lassen sich viele neue Follower für die eingebundenen Social Media Profile gewinnen.

Das Plugin Simple Social Icons ist kostenlos und einfach zu bedienen. Es platziert die Icons der Social Media auf dem Blog und ermöglicht dem Leser auf diese Weise mit nur einem Klick dem User in den verschiedenen Social Media zu folgen. Dabei lassen sich Netzwerke wie Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest und zahlreiche andere an das Plugin anbinden.

Social Media Plugins: 2. Social Share Buttons von GetSocial (kostenlos & Premium)

Mit dem Social Share Buttons Plugin lassen sich die Beiträge in den Social Media teilen. Das Plugin von GetSocial lässt sich einfach installieren und anwenden. Das Plugin bietet eine große Bandbreite an unterschiedlichen Designs an. Zudem lassen sich die Icons der verschiedenen sozialen Netzwerke individuell auswählen und in herkömmlichen sharing bars als Share- und Like-Buttons oder sogar in horizontalen oder floating bars anzeigen.

Social Media Plugins: 3. Pinterest Hover Pin It Button (kostenlos)

Mit diesem Plugin werden Pinterest-User dazu eingeladen, Bilder und Grafiken direkt aus dem Blogbeitrag auf Pinterest zu teilen. Diese Vorgehensweise bietet sich bei Infografiken und anderen grafischen Inhalten an. So lassen sich mit Hilfe des Plugins die Social Shares der Bilder erhöhen.

Das Plugin lässt sich auf allen Bildern mit einer Mindestgröße von 120 x 120 Pixel platzieren. Die Form, Größe und Farbe des Pin It Buttons ist individuell wählbar.

Social Media Plugins: 4. WWM Social Share On Image Hover (kostenlos & Pro-Version)

Das WWM Social Share On Image Hover bietet weitere Möglichkeiten an, die Bildbeiträge in den Social Media zu teilen. Das Plugin lässt sich mit jedem Bild im Blogbeitrag verbinden. Mit nur einem Klick können die Bilder auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest und Tumblr veröffentlicht werden. Die Buttons erscheinen automatisch, sobald man mit der Maus über das Beitragsbild scrollt und lassen sich beliebig auf dem Bild platzieren. Das Plugin ist leicht einzurichten und kostenlos erhältlich. Ab 10$ kann zusätzlich eine Pro-Lizenz erworben werden.

Social Media Plugins: 5. Better Click2Tweet (kostenlos)

Mit dem Better Click2Tweet Plugin lässt sich das einfache Teilen der Blogbeiträge ermöglichen, indem der Tweet direkt im Beitrag platziert wird. Das Plugin ist sehr leicht in der Handhabung und per CSS individuell anpassbar. Die URL sowie der Pfad lassen sich aus dem entstehenden Tweet entfernen und Links in Nofollow-Links umwandeln. Außerdem verwendet das Plugin den offiziellen API Shortcode und garantiert so Sicherheit und Kompatibilität.

Social Media Plugins: 6. Blog2Social (kostenlos & Premium)

Um mehr Reichweite für den Blog zu generieren, empfiehlt es sich, die Blogbeiträge weitreichend in den verschiedenen Social Media zu veröffentlichen. Die crossmediale Verbreitung der Beiträge erweist sich jedoch oftmals als eine mühsame und zeitaufwendige Aufgabe.

Mit dem Social Media Plugin Blog2Social lässt sich die Reichweite des Blogs einfach und schnell steigern. Blog2Social teilt die Blogbeiträge direkt aus dem Wordpress Dashboard. Mit dem Plugin lassen sich die Beiträge automatisch publizieren, individuell an die Optionen der verschiedenen Social Media Netzwerke anpassen sowie im Voraus planen und veröffentlichen. So können die Beiträge zur richtigen Zeit auf den ausgewählten Netzwerken veröffentlicht werden.

Das Plugin kann Beiträge auf Facebook (Profile, Seiten), Twitter, Google+ (Profile, Seiten und Gruppen), LinkedIn (Profile, Seiten), XING (Profile, Seiten, Gruppen), Diigo und Delicious automatisch posten, auf Tumblr, Medium und Torial veröffentlichen, sowie Fotos oder Infografiken auf Instagram, Flickr und Pinterest teilen. Außerdem lassen sich ältere Beiträge mit Blog2Social erneut posten oder bereits geplante Aktivitäten und Beiträge zur automatisierten Veröffentlichung vorausplanen.

Social Media Plugins: 7. Flow Flow Social Hub (kostenlos & PRO)

Oftmals führen Platzmangel und zu viele Widgets in der Sidebar dazu, dass man auf die Darstellung einiger Social Feeds verzichten muss. Mit Flow Flow Social Hub lassen sich kombinierte Feeds der Social Media Aktivitäten auf dem Blog darstellen. Das Plugin verschafft so einen Überblick über das gesamte Social Media Engagement und stellt die Feeds verschiedener sozialer Netzwerke gebündelt dar. Praktisch ist diese Funktion insbesondere für User mit mehreren Accounts innerhalb eines sozialen Netzwerks. Die Anwendung des Plugins ist für Facebook, Twitter, Instagram und Pinterest kostenlos. Die Pro-Version bietet nicht nur das Bündeln weiterer Social Feeds, sondern auch unterschiedliche Designs und Layouts.





Das WordPress Social Media Plugin Blog2Social unterstützt Blogger bei Ihrem Social Media Management. Mit Blog2Social können Blogbeiträge mit individuellen Kommentaren zeitversetzt an die Social Media inklusive Seiten und Gruppen gepostet werden. Durch die Veröffentlichung der Blogbeiträge in den verschiedenen Social Media lässt sich die Sichtbarkeit und die Reichweite der Beiträge erheblich steigern.



Blog2Social ist in der Grundversion kostenlos nutzbar. Der volle Umfang der Premium-Funktionen des WordPress Social Media Plugins Blog2Social steht für alle Nutzer 30 Tage kostenlos und unverbindlich zum Test zur Verfügung.

Jetzt informieren und die Premium Funktionen von Blog2Social 30 Tage kostenlos testen: http://service.blog2social.com/de/trial



Bereits seit dem Jahr 2000 entwickelt die ADENION GmbH Onlinedienste für Content Marketing, PR und Social Media und unterstützt Unternehmen und Agenturen bei der täglichen Online-Kommunikation. Zahlreiche namhafte Unternehmen und Agenturen, wie z. B. Generali Versicherungen, die Linda AG, Edelman oder Havas Worldwide verwenden für die effiziente Umsetzung ihrer Kommunikationsaufgaben die nützlichen Dienste wie CM-Gateway und Blog2Social für die Distribution von Blogartikeln, Social Media News, Bildern und Dokumenten oder PR-Gateway, für die Distribution von Pressemitteilungen.



Die ADENION GmbH entwickelt innovative Online-Dienste, um Unternehmen, Organisationen und Agenturen zu unterstützen, diese neuen Herausforderungen zu meistern. Zusätzlich begleitet die ADENION GmbH Unternehmer und Kommunikatoren in der ADENION Academy (http://academy.adenion.de/) mit Fachwissen rund um die Themen Social Media, Content Marketing und Online-PR.

15.11.2016

