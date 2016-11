Durchgängige Prozesse mit der Erweiterten Retourenabwicklung von SAP

Mit einem umfassenden Funktionsumfang unterstützt das Advanced Returns Management (SAP ARM) die Retourenprozesse eines Unternehmens. Neben Kundenretouren können damit auch Lieferantenretouren in einem transparenten Belegfluss verwaltet und überwacht werden. Hierdurch wird die Transparenz des Returns Management erheblich verbessert.

SAP ARM bildet den Retourenprozess vom Endkunden bis zum Lieferanten ab und schafft so Transparenz

(firmenpresse) - Überwachung der gesamten Lieferkette für Retouren vom Endkunden zum Lieferanten



Wien, 16.11.2016



Advanced Returns Management (SAP ARM) – Eine echte Problemlösung



Verschiedene SAP-Module, insb. die Module SD und MM, boten schon in der Vergangenheit eine Vielzahl von Funktionalitäten zur Handhabung bzw. Abwicklung von Retouren. Allerdings ergaben die Funktionalitäten und Datenstrukturen in ihrer Gesamtheit kein geschlossenes Bild, da wichtige Funktionalitäten und Verbindungen fehlten. Wer einen durchgängigen Retourenprozess, noch dazu in einem international aufgestellten Industrieunternehmen, implementieren wollte konnte dies nur durch umfangreiche Zusatzprogrammierungen bewerkstelligen.



SAP hat den Handlungsbedarf erkannt und mit dem Advanced Returns Management (SAP ARM), der Erweiterten Retourenabwicklung, umfassende Funktionalitäten für den Retourenprozess im Standard zur Verfügung gestellt. Durch entsprechende Cockpits und eine flexible Prozessablaufsteuerung ist gewährleistet, dass der Retourenprozess vom Kunden bis zum Lieferanten überwacht und vielfältige Prozessvarianten abgebildet werden können.



Unterstützte Geschäftsszenarien

•Kundenretouren

•Lieferantenretouren

•Filialretouren

•Werksretouren

•Durchgängiger End-to-End-Prozess für Retouren vom Endkunden bis zum Lieferanten

•Abbildung von Geschäftsmodellen der Kreislaufwirtschaft (Life Cycle Management)



Wichtige Leistungsmerkmale

•Komfortable Benutzeroberfläche

•Cockpits zur Überwachung des Retourenprozesses

•Abbildung einer Vielzahl an Prozessvarianten

•Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten

•Einheitlicher Belegfluss

•Integration ins Reklamationsmanagement

•Integration ins Qualitätsmanagement (SAP QM)



Vorteile

•Beschleunigung des Retourenprozesses

•Erhöhte Transparenz, insb. wenn der Gesamtprozess vom Endkunden bis zum Lieferanten überwacht werden soll

•Verbessertes Management von Garantiekosten



•Beitrag zur Governance des Unternehmens

•Integrierte und durchgängige Lösung für Kundenretouren, Lieferantenretouren, Filial- und Werksretouren



B&IT-Services

•Zweitägiger Scoping-Workshop anhand eines SAP Demo-Systems mit realistischen Szenarien, Prozessen und Daten

•Vorstudie zur Abklärung der organisatorisch/technischen Machbarkeit und zur Bestimmung des Scope für die Erweiterte Retourenabwicklung (SAP ARM)

•Aufbau eines Prototypen mit Advanced Returns Management (SAP ARM)

•Implementierung und Rollout der Erweiterten Retourenabwicklung (SAP ARM)







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.businessandit.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

B&IT Business & IT Consulting GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

B&IT positioniert sich als spezialisiertes unabhängiges und inhabergeführtes IT-Beratungshaus für die Industrie- und Handelsunternehmen aus den Branchen Mill / Metals, dem Maschinen- und Anlagenbau und der verarbeitenden Industrie. B&IT ist ein professioneller IT-Dienstleister im Prozess- und Applikationsmanagement mit dem Schwerpunkt SAP-ERP-, OpenText- und Shopfloor-Anwendungen und verfügt über eine Vielzahl einschlägiger Referenzen.

PresseKontakt / Agentur:

B&IT Business & IT Consulting GmbH

Erwin Prodinger

Geschäftsführer



Naumanngasse 38a

A-5020 Salzburg



Tel: +43 (0) 664 884 38 625

Mail: erwin.prodinger(at)businessandit.com



Datum: 15.11.2016 - 16:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1424860

Anzahl Zeichen: 3075

Kontakt-Informationen:

Firma: B&IT Business & IT Consulting GmbH

Ansprechpartner: Charlotte Nowak

Stadt: Salzburg

Telefon: +43 (0) 664 884 38 625



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 16.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung