Eine Vernissage „ganz privat“

Essen, 15.11.2016 – Kunst, die Geschichten erzählt und Geschichten, die zu Kunstwerken werden, so lassen sich die Arbeiten von Susanne Nocke beschreiben. In der Ausstellung „ganz privat“ können die Werke der freischaffenden Künstlerin vom 21. November bis Ende des Jahres in den Räumlichkeiten des First Choice Business Centers im 8. Stock des Essener Ruhrturms (Huttropstr. 60, 45138 Essen) kostenfrei betrachtet werden. Zur Ausstellungseröffnung am Montag, dem 21. November, um 18:00 Uhr sind alle Interessierten herzlich dazu eingeladen gemeinsam und „ganz privat“ mit der Essener Malerin über ihre Werke zu diskutieren und Hintergrundinformationen über die jeweiligen Entstehungsgeschichten zu hören.

Susanne Nocke

(firmenpresse) - Susanne Nockes arbeitet innovativ und intuitiv. Jedes ihrer Bilder ist mit einer ganz persönlichen Geschichte verbunden und zeigt und beschreibt ihr Umfeld in dem sie arbeitet und lebt. Ihre Werke sind gegenständlich, abstrakt oder figural und befinden sich in einem Spannungsfeld unterschiedlicher Motive und Aufgaben. Ihre Materialien wählt die 42-jährige Künstlerin nach der jeweils gegebenen Situation aus.





Über Susanne Nocke

Susanne Nocke wurde im März 1974 in Bottrop geboren und wuchs in Essen auf. Bereits in ihrer Schulzeit nutzte sie die Malerei, um ihre Emotionen und besondere Erlebnisse darzustellen.



Heute lebt die Künstlerin mit ihrer Familie in Essen und arbeitet im eigenen Atelier an ihren Werken. Die persönlichen Arbeiten stellen sich als bildhaftes Tagebuch dar, bei dem Reiseeindrücke, Gefühlswelten, Akte und Portraits vorrangig sind. Neben der freien Arbeit fertigt die Malerin auch Portraits als Auftragsarbeit an.



Darüber hinaus initiierte Susanne Nocke das Projekt Farbtopf, bei dem sie Interessierte jeden Alters an die Kunst des Malens heranführt. Ihr Motto lautet: "Malen kann jeder!" und somit entlockt sie den Teilnehmern Schritt für Schritt deren Können. Die Arbeiten des Projektes werden in verschiedenen Ausstellungen der Öffentlichkeit vorgestellt.





http://firstchoicebc.de/de/



Über das First Choice Business Center

Im Herzen von Essen bietet das First Choice Business Center im Ruhrturm die repräsentativsten Büroräume im Ruhrgebiet und gehört seit seiner Renovierung und Eröffnung im Jahr 2014 zu den modernsten und niveauvollsten Business Centern im gesamten Rhein-Ruhr-Gebiet.

Die hochwertigen und geräumigen Einzel- und Doppelbüros, sowie Coworking-Spaces sind sofort bezugsfertig und direkt verfügbar. Darüber hinaus profitieren Mieter von einzigartigen Vorteilen und einem erstklassigen Business Service, der seinesgleichen sucht. Mieter genießen hochwertige Arbeitsflächen mit beeindruckendem Blick über die Stadt und profitieren vom hohen Bekanntheitsgrad des multifunktionalen Ruhrturms.



Über Sirius Facilities

Die Sirius Facilities GmbH entwickelt und betreibt seit der Gründung 2006 deutschlandweit über 40 Business Parks. Zudem bietet Sirius sein branchenspezifisches Know-how seit 2012 auch externen Mandanten an. Dabei werden individuelle Vermarktungskonzepte erarbeitet und in das 550 Millionen Euro schwere Bestandsportfolio (Asset Management) integriert. Mit 1,5 Millionen Quadratmetern Büro-, Industrie- und Gewerbeflächen in allen deutschen Ballungszentren gehört Sirius Facilities GmbH zu den deutschlandweit flächendeckend agierenden Assets & Property Managern.

Sirius Facilities GmbH

