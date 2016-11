/ New Media & Software

Centrify stellt neuen Regional Sales Manager für DACH und Osteuropa ein

Alexander Kehl verstärkt das Centrify Team als Regional Sales Manager für DACH and Eastern Europe.

Alexander Kehl, Regional Sales Manager von Centrify (Bildquelle: Centrify)

(firmenpresse) - Santa Clara, CA/München, 15.11.2016 - Centrify, ein führender Anbieter von Lösungen zur Absicherung von digitalen Identitäten vor Cyber-Angriffen, gibt heute bekannt, dass Alexander Kehl als Regional Sales Manager für DACH and Eastern Europe für Centrify tätig ist.

Alexander Kehl verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche und bringt weitreichende Expertise im Vertrieb aus seinen Engagements bei Softwareherstellern mit. Er war unter anderem bei Novell, BMC Software, Platespin, Dell Software oder RES Software in unterschiedlichen Sales-Management-Positionen tätig.

"Centrify besetzt mit seinen Lösungen Schlüsselpositionen der IT-Sicherheit von Heute und Morgen", sagt Alexander Kehl. "Centrify ist derzeit der einzige Anbieter, der Privileged Identity Management as-a-Service und Identity Management as-a-Service anbietet. Das hat mich überzeugt, mich bei Centrify einzubringen."

Vor seinem Einstieg bei Centrify arbeitete Alexander Kehl bei SMS Passcode. Dort und bei Vasco Data Security, beides Lösungsanbieter im Produktbereich Authentifizierung, war er als Regional Sales Manager für den Auf- und Ausbau des Partnerkanals und des Direct-Touch-Vertriebs in der DACH-Region verantwortlich. Daher kennt er die Bedürfnisse der Fachhändler und Distributoren genau und bringt gute Kontakte zu Unternehmenskunden mit.

"Wir freuen uns sehr, Alexander Kehl an Bord zu haben", sagt Michael Neumayr, Regional Sales Director Zentraleuropa bei Centrify. "Dank seiner weitreichenden Expertise ist er eine große Bereicherung für Centrify. Er war bereits für etliche Software-Hersteller tätig und hat daher exzellente Marktkenntnisse."





Über Centrify

Centrify ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Absicherung von digitalen Identitäten vor Cyber-Angriffen in den heutigen hybriden IT-Umgebungen aus Cloud, Mobile und Rechenzentren. Die Centrify Identity Platform schützt gegen eine der Hauptursachen für Sicherheitslücken - kompromittierte Anmeldedaten - indem sie die digitalen Identitäten von internen und externen Anwendern sowie von Anwendern mit erweiterten Zugriffsrechten sichert. Kunden von Centrify profitieren von besserer IT-Sicherheit, Compliance und gesteigerter Produktivität der Mitarbeiter durch Single Sign-On, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Mobile- und Mac-Management, Sicherung von privilegierten Zugriffen und Sitzungsüberwachung. Über 5000 Kunden inklusive mehr als die Hälfte der Fortune 50 Unternehmen vertrauen auf Centrify. Erfahren Sie mehr auf www.centrify.com/de.



Centrify ist ein eingetragenes Markenzeichen und Centrify Server Suite, Centrify Privilege Service sowie Centrify Identity Service sind Markenzeichen der Centrify Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Centrify

