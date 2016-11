Mobil dank Falt-Bollerwagen

Ab und an ist es mühsam mit kleinen Kindern einen Ausflug zu unternehmen. Längere Fußmärsche gehen an die Substanz, nach einer gewissen Zeit beginnen viele Kinder, häufig auch zurecht, zu nörgeln.

(firmenpresse) - Eltern neigen dazu, die Laufleistungen ihrer Kinder zu überschätzen und übersehen, dass diese auch, trotz aller kindlichen Energie, gewisse Grenzen erreichen. An diesem Punkt wird der Ausflug zur Belastung für alle, da die Kinder von sich aus nicht mehr Laufen wollen und die Freude am Ausflug verlieren. Leidtragende sind dabei auch die Eltern, welche ihre Kinder nun zum weitergehen beknien müssen, häufig bleibt nur die Option, diese zu tragen. Der Ausflug nimmt somit ein unschönes Ende.

Ganz allgemein sollte man den Kindern nicht allzu viel zumuten, ab und an wollen diese auch entspannen und genießen. Für Ausflüge aller Art, aber auch für tägliche Besorgungen eignen sich beispielsweise Fahrradanhänger, allerdings sind diese in der Regel sehr sperrig. Die Alternative bietet ein Bollerwagen – allerdings kein gewöhnlicher.

Seit einiger Zeit sieht man immer häufiger sogenannte Falt-Bollerwagen. Diese Gefährte sind den handelsüblichen Bollerwagen aus Holz sehr ähnlich, allerdings werden diese meist aus einem wetterbeständigen Polyester-Gewebe sowie zusammenfaltbaren Gestängen hergestellt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Kinder können in dem Faltwagen Platz nehmen und gezogen werden, ebenso haben darin auch Einkäufe oder Kleidungsstücke, Rucksäcke und Taschen Platz. Über einen Handlauf und einem Griff, sowie einer beweglichen Vorderachse lässt sich der Falt-Bollerwagen bequem ziehen und einfach steuern.

Für Kinder sind diese Falt-Bollerwagen ideal und sehr bequem. Bei längeren Ausflügen bieten diese die Möglichkeit, sich zu erholen und die Umgebung in Ruhe, ohne Anstrengung zu genießen – die ganz Kleinen können darin natürlich auch schlafen. Die Belastungsgrenzen sind dabei unterschiedlich, bis zu 100 kg können die Bollerwagen durchaus aufnehmen – Dächer als Schutz vor Regen oder Sonne werden angeboten. Und das Beste daran: Der Faltbollerwagen lässt sich einfach zusammenfalten, nimmt kaum Platz ein, ist sehr leicht und lässt sich somit einfach und bequem transportieren.









