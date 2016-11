Erholt in den Tag starten

Aufwachen ohne Nacken- und Rückenschmerzen dank speziellem Kopfkissen mit Perlenfüllung

(firmenpresse) - Buchholz im November 2016. Ein erholsamer Nachtschlaf ist für die geistige und körperliche Gesundheit unerlässlich und gibt Energie für kommende Aufgaben am Tag. Doch viele Menschen leiden am Morgen unter schmerzhaften Verspannungen im Nackenbereich sowie unter Beschwerden beim Aufstehen. Rückenschmerzen gehören zu ihrem Alltag dazu. Ursache für diese Schmerzen ist meist eine falsche Kombination von Kopfkissen und Matratze, die während der Nacht die Halswirbelsäule nicht ausreichend stützt. Mit dem neuen PEARLfusion-Kopfkissen von Theraline liegen Rücken- und Seitenschläfer immer in einer ergonomisch richtigen Schlafposition, da sich die Verbindung von sandfeinen Mikroperlen und einem speziellen Viskoschaum jederzeit der Schlafposition anpasst.



Individuelle Anpassung durch mikrofeine Perlen

Menschen verbringen ein Drittel ihres Lebens im Schlaf. Körper und insbesondere Rücken benötigen diese Zeit, um sich zu regenerieren und Verspannungen oder gar Schmerzen der Rücken- und Nackenpartie zu vermeiden. Damit solche Beschwerden gar nicht erst entstehen, gehören eigentlich je nach Schlafposition unterschiedliche Kissen ins Bett. Denn die richtige Lage des Kopfes sowie der Hals- und Schulterpartie spielen eine wichtige Rolle: Kopfkissen sollen daher den Kopf stützen, damit sich die Halswirbelsäule nicht krümmt. Seitenschläfer müssen beispielsweise darauf achten, dass der Kopf nicht übermäßig ins Kissen sinkt. In der Rückenlage muss der Kopf hingegen tiefer im Kissen liegen, damit er nicht nach oben abknickt. Das PEARLfusion sorgt durch Millionen feiner Mikroperlen aus Polystyrol für eine individuelle Anpassung. Die darüber liegende Schicht aus punktelastischem Viskoschaum verteilt den Druck des Kopfes auf die Perlen und ermöglicht die nötige Stabilität. Dank des Aufbaus fühlt sich das Kopfkissen so nie zu weich oder zu hart an und bleibt immer in der richtigen Höhe. Eine Innenhülle aus dehnbarem Baumwoll-Elasthan-Gemisch lässt die Perlen frei in die optimale Richtung fließen, während der Kopf in der oberen Schaumschicht ruht. Quasi von allein und geräuschlos füllt sich das Kissen bei Drehungen immer wieder dort mit den Perlen, wo der Kopf die Stützwirkung benötigt. So wird der Nacken in jeder Position optimal gestützt.





Verschiedene Varianten für jede Körpergröße

Zudem spielen Härtegrade der Matratze bei der erholsamen Nachtruhe eine wichtige Rolle. Zu weiche Matratzen lassen ihren Besitzer einsinken und dies führt zu Fehlhaltungen der Wirbelsäule. Bei zu harten Matratzen sinken in der Seitenlage Schulter sowie Becken nicht genügend ein, sodass sich deshalb die Wirbelsäule krümmt. Hersteller definieren ihre Matratzen mit den Kategorien weich, mittelhart oder hart, doch diese Angaben unterliegen keiner Norm. Härtegrade variieren also und passende Kopfkissen müssen Käufer individuell abstimmen. Je nach Härtegrad der Matratze sowie abhängig von Körpergröße, Gewicht und Schulterbreite gewährleisten drei verschiedene Höhen des PEARLfusion eine ideale Schlafposition. 10 cm (Klein), 12 cm (Standard) oder 14 cm (Groß) hohe Varianten sorgen für die individuelle Anpassung an den Besitzer, wodurch das Kissen immer bequem bleibt und einen hohen Schlafkomfort bietet.



Weitere Informationen unter www.theraline.de/schlafkissen



PEARLfusion

UVP: 79,90 Euro

Außenmaße: ca. 50 cm x 32 cm



Erhältlich in folgenden Größen und Farben:

Standard: Höhe 12 cm – Weiß, Türkis/Elfenbein, Mittelblau/Grau, Fuchsia/Cappuccino

Klein: Höhe 10 cm – Weiß

Groß: Höhe 14 cm – Weiß







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.theraline.de/schlafkissen



Keywords (optional):

1993 wurde Theraline von Dipl. Ing. Oliver Saul mit dem Ziel gegründet, qualitativ hochwertige Gesundheitsartikel zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Nach wie vor inhabergeführt, ist Theraline heute europäischer Marktführer im Bereich Stillkissen. Unterschiedliche Stillkissenausführungen, verschiedene Füllstoffe sowie eine große Auswahl an Bezügen sorgen für eine individuelle Anpassung der Kissen an den persönlichen Bedarf. Neben dem Seitenschläferkissen my7 und dem Kopfkissen PEARLfusion gehören Produkte des Therapiebedarfs sowie spezielle Babykopfkissen, Nackenkissen, Frühchenkissen, Kirschkernkissen oder auch Schwangerschafts- & Stillgürtel zum Sortiment von Theraline. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf die Schadstofffreiheit sämtlicher Produkte. Als erster Stillkissenanbieter hat Theraline schon 1994 begonnen, die Polystyrolkugeln für die Füllung einer aufwändigen Behandlung zu unterziehen, um die Ausdünstungen restlos zu vermeiden. Alle Stillkissen tragen das TOXPROOF®-Zeichen des TÜV Rheinland, welches in Zusammenarbeit mit Theraline entwickelt wurde. Das Original Theraline Stillkissen wurde bereits 2003 als erstes Stillkissen mit Polystyrol-Perlenfüllung vom Magazin „Öko-Test“ mit „sehr gut“ ausgezeichnet und konnte dieses Ergebnis im Oktober 2016 (das Original Theraline Stillkissen in der Ausführung „fuchsia/cappuccino“) erneut bestätigen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Theraline

Leseranfragen:

Theraline

Industriepark Nord 56

D-53567 Buchholz Ww.

Tel.: 0800-510 510 5 Fax.: 0800-512 512 5 Reinhard Punke

PresseKontakt / Agentur:

Borgmeier Public Relations, Maren Hasenclever, Lilian Lehr

Am Saatmoor 2, 28865 Lilienthal

Tel.: 04298 / 46 83-25 oder -26, Fax: 04298 / 46 86-33,

E-Mail: m.hasenclever(at)borgmeier.de oder lehr(at)borgmeier.de



Kontakt-Informationen:

Firma: Theraline

Ansprechpartner: Reinhard Punke

Stadt: Buchholz Ww.

Telefon: 0800-510 510 5



