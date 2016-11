Warum Umweltschutz gerade in der Industrie wichtig ist

Emissionen aus industriellen Anlagen beeinflussen Luft, Boden und Wasser. Umweltschutz spielt in dieser Größenordnung eine ganz bedeutende Rolle - ein österreichisches Unternehmen zeigt, wie es geht.

ABL-TECNICS - Ihr Experte für Ablaugen und Entfetten

(firmenpresse) - Egal ob es um Emissionen, Abfälle, Lärm, Erschütterung oder Geruch geht - die Umwelt kann durch industrielle Anlagen maßgeblich beeinflusst werden. Nicht nur Emissionen in Luft, Boden und Wasser sondern auch der Verbrauch von Ressourcen wie Wasser, Energie und Rohstoffe können das natürliche Gleichgewicht ins Wanken bringen.



All diese Fakten haben dazu geführt, den Umweltschutz in der Industrie zu forcieren, was mit Erfolg gelingt. Die Genehmigung zum Betrieb einer industriellen Anlage erstreckt sich nach europäischem Recht bereits auf die Produktionsstätten und umfasst neben umwelt- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen auch solche, die die Sicherheit und Gesundheit der arbeitenden Personen betreffen. Besondere Beachtung finden zunehmend Luftschadstoffemissionen und Schwermetalle, ein großes Thema im Bereich des Umweltschutzes ist und bleibt das Abwasser aus der Industrie. Seit 1991 werden für viele industrielle Branchen eigene Abwasseremissionsverordnungen (AEV) erlassen und fortgehend novelliert. Sie enthalten Grenzwerte für Emissionen als Abwasserparameter. Neben vielerlei gesetzlicher Maßnahmen zum Umweltschutz in der Industrie treten immer mehr Unternehmen mit eigenen, umweltfreundlichen Produktionsschritten und bedachten Arbeitsvorgängen sowie Entsorgungsmaßnahmen im Sinne des Umweltschutzes auf.



Mit bestem Beispiel geht die ABL-TECHNIC, Experte für Ablaugen und Entfetten, voran: neue umweltschonende Verfahren und Entwicklungen in der Wärmerückgewinnung, der Abwasserbehandlung und der Entsorgung von Entlackungsmedien sind nur wenige Beispiele des innovativen Unternehmen.



ABL-TECHNIC entlackt beschichtete Werkstücke auf 13 Standorten in zehn Ländern. Das Unternehmen hat sich einem besonders verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt und nachhaltigem Wirtschaften verschrieben. Die Erfüllung von Umweltauflagen gehört für ABL-TECHNIC genauso zum Wirtschaften wie die aktive Entwicklung neuer, umweltschonender Verfahren. Das Unternehmen verzichtet weltweit auf den Einsatz von polychlorierten Lösemitteln (CKW), da diese nicht umweltschonend zu entsorgen sind. Stattdessen werden eigens entwickelte Rezepturen aus hochsiedenden organischen Verbindungen verwendet.





Über weitere Maßnahmen in Sachen Umweltschutz informiert ABL-TECNIC auf der unternehmenseigenen Website unter www.abl.at.







http://www.abl.at



ABL-TECHNIC Bogensberger GmbH Österreich mit Hauptsitz in St. Marien bietet Ihnen ein umfassendes Leistungsportfolio, das vom Sonderstahlbau bis hin zur kompletten Abwicklung von Entlackungsmanagement bis hin zur Entsorgung und Wertstoffrückgewinnung reicht.



In der Entlackung setzt die ABL-TECNICS auf modernste Technologien, vielseitige Entschichtungs-Verfahren und optimierte Prozesse. Durch die hauseigene Fertigung kann auf individuelle Kundenanforderungen eingegangen werden.



ABL-TECHNIC Bogensberger GmbH

Eisenstraße 7, 4502 St. Marien

