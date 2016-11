Frankfurter Rundschau: Putins dritter Weg

(ots) - Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew ist der

erste auf dieser Höhe der Macht und in dieser Nähe zu Wladimir Putin,

der wegen Korruption zu Fall kommt. Interessant am Fall Uljukajew ist

das neue Vorgehen Putins. Der Minister war dem Vernehmen nach zwar in

flagranti erwischt worden, die Ermittlungen gegen ihn laufen jedoch

schon seit einem Jahr. Putin hatte zwei Möglichkeiten: Entweder er

hält den Verdacht gegen Uljukajew für plausibel, dann muss er ihn

feuern. Oder erhält die Sache für eine Verleumdung, dann muss der die

Ermittler feuern. Er zog jedoch einen anderen Weg vor: Er ließ die

Sache laufen, bis er den geeigneten Zeitpunkt gekommen sah, ein

Exempel zu statuieren. Eines, dass auch die anderen aus der

Nomenklatura aufschreckt und diszipliniert. Am Fall Uljukajew zeigt

sich putinsche Kaderpolitik. Der Präsident entscheidet, wer mächtig

wird - und wer es bleibt.







