Herbstversion AWARO 7.1 mit zahlreichen Neuerungen

Der Geschäftsbereich AWARO der AirITSystems GmbH bietet seinen Anwendern mit der neuen Version seines Projektraumes AWARO zahlreiche Neuerungen der Benutzbar- und Konfigurierbarkeit. Mit den angebotenen Funktionserweiterungen reagiert der Anbieter der webbasierten Projektraumtechnologie auf Nutzerwünsche.

In der Version 7.1. von AWARO kann der Anwender den Navigator seinen Anforderungen entsprechend anpassen, indem er diesen verbreitert oder ganz ausblendet. Dies verbessert die Lesbarkeit umfangreicher Ordner- oder Kategoriebäume. Das vollständige Ausblenden ermöglicht insbesondere auf Tablets eine Fullscreenanzeige für die Datenblatteingabe. Geöffnete Datenblatter lassen sich nun auch mit der Escape-Taste schließen. Gegenüber der Mausbedienung macht es die Bedienung komfortabler und schneller. Über Favoriten von einzelnen Dokumenttypen kann der Nutzer nun mit einem Klick direkt in die entsprechende Kategorieansicht springen. Diese Kategorien lassen sich jetzt mit der aus dem Ordnerbaum bekannten Schnellsuche einfach und direkt weiter verfeinern. Und die neue Suchoption nach ungelesenen Dokumenten ("grüner Punkt") ist ideal, um schnell herauszufinden, welche Informationen neu oder geändert sind. Darüber hinaus kann sich der Anwender nun nicht nur über neue, sondern zukünftig auch über geänderte Dokumente benachrichtigen lassen. Dies ist insbesondere beim koordinierten Bearbeiten von Dokumenten oder Formularen nützlich.

Von einigen neuen Konfigurationsoptionen profitieren auch die Administratoren und Berater, da diese den Komfort und die Verbindlichkeit beim prozessorientierten Arbeiten erhöhen. So lassen sich nun für Auswahllisten Defaultwerte definieren. Dies vereinfacht die Eingabe für den Benutzer und ermöglicht das Setzen verbindlicher Startwerte beim prozessorientierten Bearbeiten von Dokumenten. Darüber hinaus ist es in der Version 7.1 möglich, Auswahlrechte auf Feldwertebene zu definieren. Damit kann man z.B. das Setzen eines Freigabestatus nur bestimmten Benutzern erlauben. Für Workflows lässt sich jetzt noch genauer festlegen, wer hierfür nutzungsberechtigt ist und mit welchen Dokumenttypen der Workflow gestartet werden kann.





AWARO vernetzt alle am Bauprojekt Beteiligten wie Bauherr, Architekt, Fachplaner und ausführende Unternehmen über eine zentrale Kooperationsplattform, die die Anwender über Webbrowser ohne Softwareinstallation nutzen. So können die Nutzer überall auf die Informationen zugreifen, für die sie autorisiert sind. Durch Qualitätsvorgaben im Dokumentenmanagement und systematische Aufgabenverfolgung bietet AWARO optimale Voraussetzungen für die Projektsteuerung.



AirITSystems GmbH ist Systemhaus, Softwarehersteller, Anwender und Betreiber. Als IT-Provider deckt das Unternehmen ein vielfältiges Spektrum moderner Technologien ab. AirITSystems ist IT-Spezialist für Flughäfen und bietet ganzheitliche Sicherheits- und IT-Infrastrukturlösungen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Anwendungen auf Basis von SAP- und Webtechnologien. Der Frankfurter Geschäftsbereich AWARO Collaboration Solutions der AirITSystems verbindet die Projektraumtechnologie AWARO mit Know-how und Service zu einfach zu nutzenden Lösungen. So wurden bisher über 1.200 Projekte erfolgreich mit dem virtuellen Projektraum abgewickelt.

