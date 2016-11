Mit dem Bus von München nach Heviz

Anfahrt ohne Stress, Zahnbehandlung ohne Schmerz

Zahnbehandlung ohne Schmerz

(firmenpresse) - Ein schönes, selbstsicheres Lächeln zu haben, ist kein Wunschtraum mehr. Dank der direkten Busverbindung zwischen München und Hevíz kann man an jedem beliebigen Tag eine zahnärtzliche Vollsanierung in Ungarn ansteuern und zwar mit der Kostenbeteiligung seiner deutschen Krankenkasse.

Die führende ungarische Zahnklinik auf dem Gebiet "Zahnbehandlung Ungarn", die Gelencser Dental Zahnklinik, führt ihre zahnmedizinische und zahntechnische Tätigkeit seit mehr als 40 Jahren aus.

Die gewissenhafte, ausgezeichnete Arbeit und die im Vergleich zu Deutschland und den westeuropäischen Ländern wesentlich niedrigeren Zahnarztkosten trugen dazu bei, dass bislang schon mehr als 5000 Patienten aus München und Umgebung zu ihrer Zufriedenheit an unserer Zahnklinik behandelt wurden.

Ungarn und Hevíz mit seinem einzigartigen Thermalsee sind für Patienten aus dem deutschsprachigen Raum einfach und schnell zu erreichen, was in der heutigen Welt, in der fast jeder unter Zeitdruck steht, ein wichtiger Faktor ist.

Dessen sind sich auch viele Münchner und Bayern bewusst, und nutzen gern die Möglichkeiten im Land der Thermalbäder.

Die kleine ungarische Badestadt Hevíz liegt mit seinem besonderen Thermalsee in einer der schönsten Urlaubsregionen Ungarns, und gilt auch als perfekte Wahl für Zahnbehandlungen, die man hier bestens durch Erholung und Entspannung ausbalancieren kann.

Und jetzt haben es die Münchner noch leichter: jeden Tag fahren unsere Busse auf der Strecke München-Hevíz und zurück, und ermöglichen somit Patienten aus München und Umgebung eine schnelle, einfache und vor allem kostengünstige Hin- und Rückfahrt.

Wenn Sie ausführlichere Informationen über die Abfahrtszeiten und die Preise bekommen möchten, schreiben Sie uns bitte an kontakt(at)gelencserdental.hu.

Dank der sorgfältigen Arbeit der Mitarbeiter unserer Reiseabteilung können zahlreiche Behandlungen an einem Tag durchgeführt werden, und Sie können schon am selben Tag wieder nach Hause fahren.

Bei Eingriffen, die eine längere Zeit in Anspruch nehmen, bemühen wir uns, Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, und helfen Ihnen auch bei der Organisierung von Freizeitprogrammen.

Eine Kostenersparnis von bis zu 70%

Wenn Sie die Absicht haben, Ihre Zähne von einem qualifizierten, professionellen und auch gewissenhaften Zahnmediziner behandeln zu lassen, müssen Sie dafür in Deutschland sehr tief in die Tasche greifen.

Selbst bei kleineren Prothesen oder Brücken, bei denen die gesetzlichen und die privaten Krankenkassen bloß einen sehr geringen Teil der Behandlungskosten erstatten, muss man in den westeuropäischen Ländern Tausende von Euros hinblättern. Und sollten Zahnimplantate notwendig sein, steht man plötzlich in der Sackgasse.

Ungarn, das kleine Land im Herzen Mitteleuropas, zählt schon seit langen Jahrzehnten zu den beliebtesten Reisezielen von Zahntouristen. Dank den im Vergleich zu Deutschland wesentlich niedrigeren Arbeitskosten haben deutsche Patienten in Ungarn die Möglichkeit, eine Kostenersparnis von bis zu 70% zu erzielen.

Hochmoderner technischer Hintergrund und die exzellente Ausbildung unserer Mitarbeiter, die alle über ausgezeichnete Deutschkenntnisse verfügen, sind der Garant für professionelle Zahnbehandlungen. Und heimwärts geht's wieder mit einem schönen, zufriedenen und selbstbewussten Lächeln.

Egal, ob es sich um Zahnkronen, Zahnbrücken, Zirkonkronen, Teleskopprothesen, Stegprothesen, Voll- oder Teilprothesen, festsitzenden, herausnehmbaren oder kombinierten Zahnersatz handelt, stellt Zahnersatz Ungarn - im Vergleich zu den Preisen in Deutschland - immer eine günstigere Alternative dar, was den deutlich niedrigeren Gehältern bzw. den billigeren Miets- und Laborkosten zu verdanken ist.

Diese einmalig große Kostenersparnis von mehreren Tausend Euro macht es möglich, dass Sie Ihren Urlaub praktisch kostenlos verbringen!

Minimalinvasive, schmerzlose Zahnmedizin ermöglicht Zahnbehandlungen auch für Angstpatienten

Allen Mitarbeitern der Gelencser Dental Zahnklinik ist es bewusst, dass unsere Patienten bei ihren Behandlungen möglichst ohne Angst und Schmerzen im Zahnarztstuhl sitzen möchten, deshalb verwenden wir bei unserer Arbeit ausschließlich hochmoderne Geräte und Instrumente.

Und um die bestmöglichen Behandlungsbedingungen zu erschaffen, haben wir in all unseren Klinikgebäuden ein elegant-gediegenes Ambiente geschaffen, wo man sich richtig wohl fühlen kann.

In der Gelencser Dental Zahnklinik haben Sie die Möglichkeit, sich zu entspannen und Ihre Angstgefühle und Sorgen zu vergessen.

Dieses Milieu, im Hintergrund mit hochmoderner und zum Teil laserunterstützten Technologie ermöglicht uns, die meisten zahnmedizinischen Eingriffe ohne Stress und Schmerzen in örtlicher Betäubung durchzuführen.

Sollten Sie Ihre Zahnbehandlung trotzdem durchschlafen wollen, können wir gerne unter Aufsicht von Diplom-Anästhesisten eine Wachnarkose einleiten.

Zufriedenen Patienten aus München und Umgebung - Tendenz steigend

Unsere Zahnklinik ist schon seit mehr als 40 Jahren auf sämtlichen Gebieten der Zahnmedizin tätig. Dank fachgerechter, gewissenhafter Arbeit und dem hilfsbereiten, zuvorkommenden Umgang mit den Gästen haben wir in den letzten vier Jahrzehnten mehr als 5000 Patienten zu ihrer vollsten Zufriedenheit behandelt.

Die positiven Feedbacks unserer Patienten und die umfassenden Dienstleistungen unserer Reiseabteilung lassen uns darauf hoffen, dass wir auch in der Zukunft eine Vielzahl von Patienten aus München und Umgebung in der Gelencser Dental Zahnklinik willkommen heißen dürfen.

Reiseorganisation von A-Z

Es ist uns von enormer Wichtigkeit, dass sich unsere Patienten während ihres Aufenthalts in Hevíz so angenehm und entspannt fühlen, wie es nur möglich ist.

Wenn Sie die Unannehmlichkeiten einer Reise mit dem eigenen Auto nicht auf sich nehmen möchten, stehen wir Ihnen mit unserem Haustürabhol-Service gerne zur Verfügung.

Tagtäglich werden Patienten aus München, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz, Aschheim, Baierbrunn, Brunnthal, Feldkirchen, Ismaning, Hohenbrunn, Oberhaching, Oberschleißheim, Ottobrunn, Planegg, Unterhaching, Unterschleißheim, Taufkirchen, Unterföhring sowie den naheliegenden Ortschaften mit bequemen und klimatisierten Autos und Reisebussen nach Hevíz gefahren ( http://zahnarzt-ungarn-heviz.de/busverbindung-muenchen-heviz-balaton.php), wo wir ihnen nicht nur bei der Organisierung ihrer Zahnbehandlung sondern auch während ihres ganzen Aufenthalts unter die Arme greifen, und versuchen, alle ihre Wünsche zu befriedigen und die eventuell auftauchenden Probleme bezüglich Unterkunft, Freizeitprogramme usw. zu lösen.

Ab diesem Sommer gibt es eine direkte Busverbindung zwischen München und Hevíz, die jeden Tag fährt. Unsere klimatisierten Autos und Reisebusse, die zur Beförderung von 50 Personen geeignet sind bzw. unsere Busfahrer und Chauffeure sind die Garanten für eine sorglose, gemütliche und sichere Hin- und Rückreise.

Gruppen können wir auch gern mit einem Sonderpreis entgegenkommen. Um ausführlichere Informationen zu bekommen und um Ihre Reise zu buchen, schreiben Sie uns bitte an kontakt(at)gelencserdental.hu, und vergessen Sie nicht, Ihren vollständigen Namen und Ihre Handynummer anzugeben.

Sollten Sie bei der Organisierung Ihrer kompletten Reise oder bei der Buchung einer für Sie entsprechenden Unterkunft Hilfe brauchen, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und sorgen für eine Unterkunft in einem der luxuriösen Viersternehotels oder in einem unserer anspruchsvoll ausgestatteten Appartementhäuser in Hevíz.

Im Laufe Ihres Aufenthaltes steht Ihnen zwischen Ihrer Unterkunft und der Zahnklinik unser kostenloser Patiententaxidienst zur Verfügung.

Wir geben unser Bestes, damit sich Ihr Zahnurlaub nicht bloß in finanzieller Hinsicht rentiert, sondern damit Sie auch Ihre Heimreise gut erholt und mit neuen Erlebnissen antreten können!

13 Argumente, warum Sie Ihre Zähne in der Gelencser Dental Zahnklinik in Hevíz behandeln lassen sollten:

1. Sie haben die Möglichkeit, bei gleicher Qualität eine Kostenersparnis von bis zu 70% im Vergleich zu den Zahnarztgebühren in Deutschland zu erzielen.

2. Ihren Kostenvoranschlag erhalten Sie in kürzester Zeit, wodurch Sie sich schnell entscheiden können, ob Ihnen unser Angebot entgegenkommt.

3. Alle unsere Mitarbeiter haben eine hervorragende Ausbildung hinter sich und sprechen fließend Deutsch und Englisch. Einige unserer Mitarbeiter sprechen auch Italienisch, Französisch und Russisch, so dass es keinerlei sprachliche Barrieren gibt zwischen dem Patienten und dem Klinikpersonal.

4. Dank unseren professionellen Zahnbehandlungen und dem empathischen Umgang mit unseren Patienten wurden in den letzten vier Jahrzehnten bereits mehrere tausend Patienten aus München und Umgebung zu ihrer vollen Zufriedenheit in der Gelencser Dental Zahnklinik in Hevíz behandelt.

5. In allen unseren Klinikgebäuden und Behandlungsräumen stützen wir uns bei der Arbeit auf modernste Technologie.

6. Wir gewähren für unsere zahntechnischen Arbeiten eine Garantie von 1-5 Jahren.

7. Bei allen Behandlungsabläufen und Leistungen in der Gelencser Dental Zahnklinik werden Sie durch TÜV-geprüfte und besiegelte Sicherheit erwartet.

8. Auf Wunsch werden Ihnen günstige Transfermöglichkeiten aus ganz Ungarn bzw. aus den Städten der Nachbarländer angeboten.

9. Dank der direkten Busverbindung zwischen München und Hevíz ist die Hin- und Rückreise nicht nur einfach und preiswert, sondern auch gut planbar.

10. Unser Dental-Taxi fährt Sie kostenlos von Ihrer Unterkunft in Hevíz zu den Zahnarztterminen und wieder zurück.

11. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen vor, während und auch nach Ihrer Zahnbehandlung jederzeit gerne zur Verfügung.

12. Sie können Ihre Zahnbehandlung mit einem angenehmen Aufenthalt im wunderschönen Hevíz verbinden, wo sich der größte biologisch aktive Thermalsee der Welt befindet.

13. Auf Wunsch bieten wir Ihnen abwechslungsreiche Freizeitprogramme in ganz Ungarn an.





