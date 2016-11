Hakan Citak wird vom bvfi zum Abgeordneten im Bundeskongress Immobilienwirtschaft ernannt

Im Bundeskongress für Immobilienwirtschaft vereidigt: der Kölner Immobilienmakler Hakan Citak

Hakan Citak wird vom bvfi zum Abgeordneten im Bundeskongress Immobilienwirtschaft ernannt

(firmenpresse) - Seit dem 10. November 2016 ist Hakan Citak, Geschäftsführer des renommierten Kölner Immobilienunternehmens Citak Immobilien, neuer Abgeordneter im Bundeskongress und erweitert so den professionellen Kreis auch überregional engagierter Immobilienmakler.



Der Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft nimmt parlamentarisch mit einem stetig wachsenden Netz von Repräsentanten die Interessen der Branche sowie den Berufsstand wahr. Hakan Citak, langjähriger Immobilienexperte, gehört nun mit seiner bewährten Devise: "Ihre Immobilie verdient Kompetenz" dazu. So erfolgreich, wie er sein Unternehmen seit nunmehr achteinhalb Jahren führt, wird er sich zukünftig auch innerhalb seiner neuen Position für die Belange der Immobilienwirtschaft einsetzen: mit Herz und fundiertem Sachverstand, beständig professionell und kontinuierlich in seiner hohen Leistung.



Die oberste Priorität des Bundeskongresses



Sie liegt darin, sich aktiv an Entscheidungen zu beteiligen und maßgeblich an gesellschaftspolitischen Prozessen mitzuwirken. Dafür sorgen die Mitglieder: Finanzexperten, Juristen und Sachverständige des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) sowie Fachmakler, wie in diesem Falle Hakan Citak. Zukünftig wird er den BVFI vor Ort, sprich in Köln und Umgebung, vertreten. Durch den guten Kontakt zur Basis kennt und versteht er - wie alle anderen Mitglieder des Verbandes - die Bedürfnisse und Probleme der Branchenteilnehmer in seiner Region und wird so an erforderlichen Impulsen mitwirken, die der privaten und gewerblichen Immobilienwirtschaft mehr Aufmerksamkeit und eine größere Durchschlagskraft verleihen.



Beispielsweise verfolgt der BVFI das vornehmliche Ziel, endgültig eine geregelte Berufszulassung mit entsprechendem Sachkundenachweis auf gesetzlichem Wege durchzusetzen. So können Immobilienbesitzer und solche, die es werden wollen, vor schwarzen Schafen geschützt und es kann vermieden werden, dass unseriöse Kollegen den guten Ruf der tatsächlich qualifizierten Makler weiterhin in arge Mitleidenschaft ziehen. Bisher haben sich Politiker immer wieder gegen diesen Schritt gewehrt. Doch durch die Hartnäckigkeit des BVFI scheint jetzt Bewegung in die Sache zu kommen.





Dafür und auch für alle anderen Angelegenheiten der Branche wird sich Hakan Citak nun offiziell einsetzen - mit demselben innovativen Engagement, das er und sein hochgradig qualifiziertes Team tagtäglich aufbringen: bei stets kompetenter und vor allem individueller Betreuung seiner Kunden. Dabei ist es eine Selbstverständlichkeit für ihn, an seinem Unternehmen und seinem Service zu arbeiten, um dem eigenen Anspruch an extrem hohe Dienstleistungsstandards weiterhin gerecht zu werden.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.citak-immobilien.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Makler-Unternehmen Citak Immobilien ist bereits im März 2008 gegründet worden. Spezialisiert sind die Makler auf den An- und Verkauf von privatgenutzten Immobilien wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Bei der Vermarktung dieser Immobilien arbeitet

das Unternehmen mit innovativen und professionellen Marketinginstrumenten wie

z.B. Erstellung von hochwertigen Immobilienfilmen bzw. 360° Panoramatouren für virtuelle Rundgänge.



Citak Immobilien in Köln wurde bereist mehrfach ausgezeichnet und zählt seit 2014, 2015 auch 2016 zu den 1000 TOP-Immobilienmaklern Deutschlands und zu den BEST PROPERTY AGENTS weltweit, insbesondere zu den besten Maklern in Köln.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Citak Immobilien e.K.

Leseranfragen:

Yorckstraße 12, 50733 Köln

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 15.11.2016 - 18:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1424910

Anzahl Zeichen: 3020

Kontakt-Informationen:

Firma: Citak Immobilien e.K.

Ansprechpartner: Hakan Citak

Stadt: Köln

Telefon: 0221-29887120



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.