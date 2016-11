Wipro und ASG Technologies bieten gemeinsame Lösung für Enterprise Data Intelligence zur Verbesserung der Compliance bei Finanzdienstleistern

(PresseBox) - Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führender internationaler Anbieter von Services für Informationstechnologien, Beratung und Geschäftsprozesse, und ASG Technologies, ein internationaler Anbieter von Informationsmanagement-Lösungen, haben heute die Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird das Angebot des Data Management Centre of Excellence (CoE) von Wipro mit der Lösung für Enterprise Data Intelligence von ASG zusammengefasst, um internationalen Finanzdienstleistern die Gewährleistung umfassender Compliance zu erleichtern.

Eine Vielzahl von Bestimmungen, wie beispielsweise die Grundsätze des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS 239), sollen die effektive Aggregation von Risikodaten und die interne Risikoberichterstattung von Banken verbessern, erfordern jedoch höhere Investitionen in Technologien im Bereich Finanzrisikoanalyse und Compliance.

Die von ASG entwickelte Lösung für Enterprise Data Intelligence gewährleistet die Compliance, indem sie einen ganzheitlichen Überblick über sämtliche Daten eines Unternehmens bietet und so deren Transparenz, Analyse und Verständnis erleichtert. Das Serviceangebot von Wipro ermöglicht ein zuverlässiges und konsistentes Reporting von Daten im gesamten Unternehmen. International tätige Finanzdienstleister können damit auf Compliance-Anforderungen zeitnah reagieren und sich darauf verlassen, dass ihre Daten exakt sind.

?Die immer umfangreicheren Anforderungen der Regulierungsbehörden und deren wirtschaftliche Konsequenzen zwingen Unternehmen, sich auf entsprechende Information Governance und transparentes Datenmanagement zu konzentrieren?, unterstreicht Charles Sansbury, President und Chief Executive Officer von ASG Technologies. ?Dank der profunden Sachkenntnis des Teams für Risiko und Compliance bei Wipro und unserem leistungsfähigen Data-Lineage-Werkzeug können wir eine außergewöhnliche Lösung für große Finanzinstitute anbieten, die die Einhaltung der Regulierungsvorschriften verbessern wollen.?



Wipro hat mit ASG eine weltweite Vereinbarung als Value Added Reseller (VAR) unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung erhält Wipro eine nicht exklusive Lizenz zum weltweiten Verkauf der Lösung für Enterprise Data Intelligence von ASG an seine Kunden.

Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen, um Beratungsdienste nach BCBS 239 und Data Lineage als Service anzubieten. Finanzdienstleister können damit leichter Compliance-Anforderungen einhalten und kritische Unternehmenskontrollen auf die eingehenden Daten abstimmen.

?Die Berichtsanforderungen der Regulierungsbehörden müssen von den Finanzinstituten unbedingt eingehalten werden. Mit dieser Partnerschaft kann Wipro seine führende Position im Bereich Risiko- und Compliance-Dienstleistungen weiter ausbauen und die Compliance-Initiativen internationaler Finanzinstitute besser unterstützen?, betont Pallab Deb, Vice President und Head ? Analytics von Wipro Limited. ?Unsere Lösung erlaubt es bei Integration in die Lösung für Enterprise Data Intelligence von ASG, Kundendatenzuordnung, Rückverfolgbarkeit, Datenqualität und Metadatenmanagement miteinander zu verbinden, was zur Einhaltung von Regulierungsvorschriften unverzichtbar ist.?

Über ASG Technologies

ASG Technologies gibt Unternehmen die notwendige Sicherheit beim Zugriff auf Informationen und ermöglicht die optimale Verwaltung und Kontrolle der Unternehmensdaten. Mit unseren Lösungen können Unternehmen die Mitarbeiterproduktivität steigern, kluge Entscheidungen durch ein besseres Verständnis von Informationen treffen und dank erhöhter Datentransparenz auf Compliance-Anforderungen reagieren ? plattformübergreifend, auf Altsystemen wie in hochmodernen Umgebungen. Über 70 Prozent der weltweiten Fortune-500-Unternehmen vertrauen zur Optimierung ihrer IT-Investitionen auf Produkte der ASG Technologies. ASG Technologies ist ein globaler Anbieter von Technologielösungen mit mehr als 1000 Mitarbeitern, die über 4000 mittelständische Unternehmen und Großkonzerne weltweit unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.asg.com.



Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Informationstechnologie, Consulting und Geschäftsprozesse und bietet seinen Kunden Lösungen an, mit denen diese ihre Geschäfte besser abwickeln können. Dank seiner profunden Branchenerfahrung und dem ganzheitlichen Konzept "Business through Technology" sorgt Wipro bei seinen Kunden für hervorragende Geschäftsergebnisse. Durch Kombination der digitalen Strategie, der Kundenorientierung und moderner Analyseverfahren mit dem Konzept der Produktentwicklung unterstützt Wipro seine Kunden dabei, erfolgreiche und flexible Unternehmen aufzubauen. Das Unternehmen ist aufgrund seines umfassenden Dienstleistungsangebots, der starken Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und seines sozialen Engagements als Unternehmen weltweit anerkannt. Wipro verfügt über mehr als 170.000 Mitarbeiter, die Kunden in 6 Kontinenten betreuen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.wipro.com





