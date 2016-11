NRZ: Verletzter Stolz, Wut und Paranoia - ein Kommentar von JAN JESSEN

(ots) - Die irritierend undiplomatische Attacke des

türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu bei der gemeinsamen

Pressekonferenz mit Frank-Walter Steinmeier hat gezeigt, was derzeit

die Politik in Ankara bestimmt: eine Melange aus Paranoia, verletztem

Stolz und Wut. Präsident Recep Tayyip Erdogan und die ihm hörige

türkische Regierung fühlen sich unverstanden und verraten von Europa,

allen voran von Deutschland, dem wichtigsten Handelspartner und alten

Freund aus osmanischen Tagen. Autokraten fordern unbedingte

Loyalität, insbesondere von Freunden. Kritik, auch konstruktive, ist

für sie stets gleichbedeutend mit einem Angriff auf ihre Autorität.

Erdogan und seine Getreuen fühlen sich bedroht von tatsächlichen oder

imaginären Feinden im Inneren und im Ausland. Sie haben erwartet,

dass Deutschland Verständnis für den unerbittlichen,

staatszersetzenden Furor hat, mit dem sie seit dem Putschversuch

gegen die eigenen Bürger vorgehen - Verständnis haben dafür aber nur

Männer wie Russlands Präsident Putin, die aus ähnlich Holz geschnitzt

sind wie Erdogan. Auch die Eiseskälte, mit der der türkische

Präsident Steinmeier empfing, hat deutlich gemacht, dass das

deutsch-türkische Verhältnis auf lange Sicht massiv gestört sein

wird. Es wäre zwar richtig, die EU-Beitrittsverhandlungen

auszusetzen. Der bilaterale Gesprächsfaden sollte dennoch nicht

völlig abreißen, der alten Freundschaft willen. Und aus Solidarität

mit den vielen progressiven Kräften, die es noch immer in der Türkei

gibt.







Pressekontakt:

Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Redaktion



Telefon: 0201/8042616



Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.11.2016 - 18:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1424914

Anzahl Zeichen: 1906

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung