6. China (Macau) International Automobile Expo findet erfolgreichen Abschluss

(ots) - Die dreitägige 6. China (Macau)

International Automobile Exposition fand am 6. November ihren

erfolgreichen Abschluss.



Die diesjährige Ausgabe der größten und einflussreichsten

chinesischen internationalen Automobilausstellung mit Forum verfügte

über eine Ausstellungsfläche von 65.000 Quadratmetern, auf denen 100

bekannte Automarken, Unternehmen, Organisationen und Branchenverbände

aus 20 Ländern und Regionen vertreten waren, und die über 50.000

Aussteller und Fachbesucher anzog.



Die spektakulären Veranstaltungen wurden live in Macau übertragen

und nahezu 400 lokale und internationale Medien haben darüber

berichtet.



Verkaufsvolumen: Aussteller erreichen exzellente Ergebnisse



Stimuliert durch attraktive Rabatte der Aussteller erhielten

örtliche Autohändler und Verkäufer von Luxusfahrzeugen und

chinesischen Fahrzeugen ein überzeugendes Auftragsvolumen.



Professionalismus: Größere internationale Präsenz



Im Rahmen der Ausstellung wurden 14 internationale, professionelle

Gipfel und Foren abgehalten, sowie Werbung für die globale Ausdehnung

der chinesischen Autoindustrie durch das Wirtschaftssekretariat des

Büros für die Entwicklung des internationalen Handels der

Volksrepublik China.



Erstvorstellung von Supercars und neuen Automobilen im Raum

Asien-Pazifik



Im Supercar-Pavillon der Autoshow fanden sich mehr als 20

Top-Luxusmarken, von denen viele auf der Ausstellung neue Autos

vorstellten.



Kultur: Die Bevölkerung von Macau nimmt aktiv an bis zu 30

Veranstaltungen zur Automobilkultur teil



Von einer Reihe von Institutionen und Verbänden wurden ca. 30

Aktivitäten rund um das Auto durchgeführt, darunter ein

Fotowettbewerb, ein Malwettbewerb für Kinder, ein Modell-Wettbewerb

und eine Lotterie mit berühmten Autos.





Nach sechs Jahren hat die Macao Auto Show sich als von der UFI

zertifizierte und internationale Markenausstellung etabliert, die in

der Automobilindustrie bei Experten und Unternehmen breite

Anerkennung genießt.



Zudem dient sie für chinesische Autohersteller als Plattform, um

sich international zu vermarkten und für die umfassende Ausstellung

und den Austausch importierter Fahrzeuge.



Die 7. Macao Auto Show findet vom 3. bis zum 5. November 2017

statt.







