Allg. Zeitung Mainz: Kein Verlust / Kommentar zu Steinmeier in der Türkei / Von Lars Hennemann

(ots) - Manchmal hält die Zeitgeschichte echte Treppenwitze

bereit: Vor wenigen Tagen erinnerte die Kanzlerin den künftigen

amerikanischen Präsidenten an die Grundwerte der Nato und des

Westens. Dabei hat Donald Trump trotz aller düsteren Orakeleien noch

gar nichts getan. Aber bei jemandem, bei dem schon über Monate

Klartext angebracht gewesen wäre, war nicht nur von Angela Merkel

viel zu lange nichts zu hören. Die Rede ist vom türkischen

Präsidenten Erdogan. Der sich jetzt dem aufgrund eines

wahrscheinlichen Amtswechsels von diplomatischer Rücksichtnahme

zumindest teilweise befreiten Außenminister gegenüber sah.

Frank-Walter Steinmeier hat denn auch relativen Klartext gesprochen.

Allein, zu spät, zu wenig. Erdogan hat sich von den Werten, auf denen

die Nato gegründet ist und die sie verteidigt, längst verabschiedet.

Nun mag man beim Militär noch pragmatisch sein müssen. In der EU

jedoch hat ein Land, das die Gewaltenteilung faktisch aufhebt,

foltert, mit der Todesstrafe flirtet, Journalisten nach Willkür

verhaftet und im Nahost-Konflikt eine höchst undurchsichtige Rolle

spielt, nichts verloren. Dies ist absolut bedauerlich, aber auf die

Schnelle nicht zu ändern. Es hätte eben früher Tacheles geredet

werden müssen. Wer immer nur herumeiert, der wird von den Erdogans

dieser Welt irgendwann nur noch als Weichei behandelt. Inklusive

ebenso haltloser wie unverschämter Anwürfe, Deutschland sei ein

sicherer Hafen für Terroristen. Es lohnt sich nicht, sich darüber

aufzuregen. Anzug richten und den Blick auf das wenden, was wichtig

ist - das muss jetzt die Devise sein. Die Erdogan-Türkei ist für die

EU kein Verlust. Die Türkei schon.







