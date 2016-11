WAZ: Schlag gegen "Lies" warüberfällig

- Kommentar von Tobias Blasius zur

Polizeiaktion gegen Islamisten

(ots) - Lange hatte sich der Rechtsstaat in seiner Ohnmacht

eingerichtet. Die Verteilung des Korans in den Fußgängerzonen der

Innenstädte sei nun einmal keine unzulässige Handlung und deshalb

nicht zu verbieten, hieß es. Dabei war unübersehbar, dass der Verein

"Die wahre Religion" mit seinen fast täglichen "Lies"-Aktionen vor

allem in Nordrhein-Westfalen keine harmlose religiöse Missionierung

betrieb, sondern orientierungslose Jugendliche in den bewaffneten

Extremismus zog.



Der Koran-Stand als Kontakthof des Terrors. Im Schutz der

Religionsfreiheit und unter Missbrauch des Islam wurde hier eine

Anwerbemethode verfeinert, die bei Dutzenden jungen Männern offenbar

verfing. Gewissermaßen unter Beobachtung der Behörden konnten so auch

jene beiden 16-Jährigen indoktriniert werden, die im Frühjahr einen

Sikh-Tempel in Essen in die Luft sprengen wollten.



Das Vereinsverbot vom Dienstag und die größte Polizeiaktion gegen

Islamisten der vergangenen Jahre waren deshalb mehr als überfällig.

Bund und Länder ziehen sich gern darauf zurück, dass die Mühlen des

Rechtsstaats eben langsam mahlten und Verbote vor Gericht Bestand

haben müssten. Beides ist aus guten Gründen so. Dennoch wird man den

Eindruck nicht los, dass es erst der islamistischen Anschläge in

Deutschland im nun zu Ende gehenden Jahr bedurfte, um falsch

verstandene Toleranz abzulegen.



So wichtig sozialpädagogisch angelegte Präventionsprogramme sind,

hilft doch nicht zuletzt entschlossen organisierte Repression, um die

Szene "auszutrocknen", wie NRW-Innenminister Ralf Jäger neuerdings

markig formuliert. Dass ein Verein wie "Die wahre Religion" überhaupt

jahrelang ungestört eine professionelle Logistik aufbauen und

finanzieren konnte, bleibt ein Rätsel. Das Vertrauen in wachsame

Institutionen wird so nicht gerade gestärkt.







Pressekontakt:



Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.11.2016 - 19:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1424920

Anzahl Zeichen: 2296

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung