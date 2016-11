WAZ: Chauvinismus allerorten

- Kommentar von Lutz Heuken zum Eklat beim

Steinmeier-Besuch in der Türkei

(ots) - Nur kurz war sie, die Vorfreude des künftigen

Bundespräsidenten auf sein neues Amt. Schon einen Tag nach seiner

Nominierung war Frank-Walter Steinmeier wieder in der harten Realität

angekommen. Sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu

überschüttete den Deutschen in Ankara mit heftigen Vorwürfen - und

der hielt, völlig untypisch für ihn, hoch erregt dagegen.



Die Verfolgung Andersdenkender, die Unterdrückung der Presse, die

Debatte um die Todesstrafe: Es gibt gute Gründe, die Zustände in

Erdogans Reich massiv zu kritisieren. Doch die türkische Regierung

keilt grob zurück - und sie bedient sich dabei skrupellos der

nationalistischen Karte, appelliert plump an den "Stolz" der Türken,

verbittet sich jegliche Einmischung von außen. Das fatale dabei: Je

lauter die Hardliner um Erdogan pöbeln, desto größer wird zurzeit die

Schar ihrer Anhänger.



Chauvinismus ist jedoch kein Alleinstellungsmerkmal der Türken. Es

ist exakt die Politik, die im Westen mehr und mehr um sich greift: in

Polen, in Ungarn, in Großbritannien, in Trump-Amerika. Und es ist die

Politik, mit der auch die Populisten in Deutschland auf Wählerfang

gehen. Wahrlich besorgniserregende Aussichten.







