Baytrail Embedded-PC mit PoE, für mobilen und stationären Betrieb !

- Intel® Celeron® Processor J1900 (10W) CPU

- 4 x PoE IEEE802.3af mit je 15,4 W

- 2 x Hot-swappable 2.5“ HDDs

- lüfterfrei von -20°C ~ 60°C

- optional 3G, WiFi, GPS

- CAN-Bus / OBD-II, COM, USB 3.0

- E-Mark, MIL-STD-810F 514.5C-2



Modell IVS-300-BT

(firmenpresse) - Die Umgebungsbeobachtung und Sicherheitsüberwachung, der Personen- und Warenverkehr sowie die Produktion von Produkten werden sich durch die IoT Technologie in den nächsten Jahren stark verändern. Speziell um das große Verkehrsaufkommen und das Sicherheitsbedürfnis der Leute besser zu koordinieren, bedarf es intelligenter Systeme mit einfachen Vernetzungsmöglichkeiten, intelligenten Kommunikationsstrukturen, skalierbaren und leistungsstarken Prozessoren, die robust sind und mobil oder stationär eingesetzt werden können.



Mit dem neuen Embedded-PC, Modell IVS-300-BT, bietet COMP-MALL ein leistungsstarkes Modell mit Baytrail Celeron® Processor J1900 (10W)Prozessor. Dank der E-Mark Zertifizierung ist der Embedded-PC im Fahrzeug ebenso einsetzbar wie stationär. Die gute Rechenleistung, vier Ethernet PoE Ports mit jeweils 15,4W und zahlreiche weitere Schnittstellen gewährleistenden ein breit gefächertes Einsatzspektrum - als Fahrzeug- / Sicherheitsüberwachungssystem, Gateway, In-Vehicle Firewall, Control Server und weitere Anwendungen finden sich auch in der Produktion, Bildverarbeitung und im Gebäudemanagement. Den Einsatz in Fahrzeugen erlaubt die E-Mark Zertifizierung sowie der große Temperaturbereich von -20°C bis 60°C, die Stoß- und Vibrationsfestigkeit gemäß MIL-STD-810F und die weite Spannungsversorgung von 9-36VDC. Sehr anwenderfreundlich wird der Embedded-PC durch die frontseitig zugänglichen zwei hotswappable 2,5“ SATA 6Gb/s HDD/SSD, die hinter einer schraubbaren Blende gegen Fremdzugriff geschützt sind.

Das lüfterfreie Modell IVS-300-BT ist lieferbar mit Intel® Celeron® Processor J1900 (10W) Prozessor und 2 x 204 pin DDR3L SO-DIMM Slot, 1 x 4 GB vorinstalliert. Unterstützt werden u.a. Win 8/8E und Win 7/7E.

Als Schnittstellen besitzt das Modell IVS-300-ULT3: 2 x USB 3.0, 2 x RS-232, 1 x isoliert RS-422/485, CAN-BUS / OBD-II zur Fahrzeugdatenerfassung, isolierte digitale E/A, VGA, HDMI und Audio.

Eine Besonderheit sind die 4 x Ethernet PoE IEEE802.3af Schnittstellen. Erweiterungen bieten je ein full size und half size Mini PCIe Steckplatz z.B. für WiFi, WWAN mit Bluetooth, 3G Modul oder mSATA. Zwei SIM Karten Ports und Antennenanschlüsse sind vorhanden.



Das Metallgehäuse gewährt guten Schutz vor Oxidation, Korrosion, Stoß und Staub. Befestigungswinkel werden mitgeliefert. Die Abmessungen betragen 255x185x80 mm bei einem Gewicht von 3 kg.

Mehr unter http://www.comp-mall.de/datenblatt/201611_IVS-300-BT-R10.pdf und

http://www.comp-mall.de/download/whitepaper/whitepaperinveicle.pdf



Durch das COMP-MALL Individualisierungs-Konzept für kleine bis große Stückzahlen, können für das Modell IVS-300-BT Anpassungen nach Kundenwunsch vorgenommen werden. Das Produkte ist langzeitverfügbar und durch das individuelle Versorgungs-/EOL-Management sowie Direktlieferung, Vorhaltungs-/Abruflager wird Mehrwert generiert und die Kosten können gesenkt werden.



COMP-MALL bietet weitere Box PC’s unter: http://www.comp-mall.de/Embedded-PC-und-Computer.html



Besuchen Sie COMP-MALL auf der sps ipc drives Stand 7-168









-----------------------------------------------------------------



White Paper 3/16





COMP-MALL In-Vehicle Lösungen

Es ist anzunehmen, dass der globale Markt für Internet der Dinge (IoT) weiterhin im Jahr 2016 wachsen wird. Auf fast 8,7 Milliarden vernetzte Geräte, wächst er um 30 Prozent im Vergleich zu 2015. Die führenden drei Branchen werden Produktion, öffentliche Infrastruktur und Transport sein. Aus diesem Grund wird der intelligente Transport von Personen und Gütern wichtiger in unserem täglichen Leben werden.

Beispiel 1: Der Verkehr von heute verstopft die Wege, wie kann man es verbessern? Einige Transportunternehmen bieten als Dienstleistungen Informationen über Ausweichrouten basierend auf der Stau Prognose.

Beispiel 2: Wenn die Leute am Morgen zur Arbeit gehen, wollen sie, die genaue Abfahrtzeit des Busses/ÖPNV wissen. Sie können Telefon-Apps nutzen um die aktuelle Abfahrtszeit zu überprüfen.

In-Vehicle Computing kann helfen Verkehrsdaten für das Informationsmanagement durch GPS, RFID und 3G-Verbindung zu sammeln und zu integrieren.

Die Transport- / Verkehrsdaten liefern Informationen über Reisezeit, Herkunft und Ziel, die Fahrzeugmengen und Verkehrsbewegungen. Daher werden Produkte für Verkehrsinformationen in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. In-Vehicle Computing wächst stabil, und es wird im Jahr 2020 einen Umsatz 25 bis 35 Milliarden € erreichen.



• COMP-MALL In-Vehicle-Serie Lösung

Die COMP-MALL Verkehr/Transport-Serie gliedert sich in drei Kategorien für Geräte im Fahrzeug, bei Bahn und bei Marine.

Alle diese Produkte haben harte Vibrations- und Schocktest bestanden und wurden bei extremen

Temperaturen getestet. Die Serie bietet einen großen Spannungsversorgungsbereich und verfügt über mehrere Kommunikationsoptionen. Außerdem kommen die Produkte ohne Lüfter aus und eignen sich für unterschiedliche Märkte. Die Vielzahl an Schnittstellen ermöglicht verschiedene

Anwendungen. Dieses Papier konzentriert sich auf In-Vehicle Anwendungen.



IKARPC Series

Die in der Logistik-Industrie häufig verwendeten Satelliten-Ortungssysteme, elektronische Karten, Internetzugang, mobile Kommunikationssysteme mit 3,75G / LTE / Wi-Fi / Bluetooth / GPS / RFID sind alle miteinander kombiniert in unseren Lösungen für das Flottenmanagement, Logistik, Produktion und Personentransporte.

Mehr unter https://www.comp-mall.de/search-results?osCsid=a78cc1a0103e99329c66819f0d5eb497&keywords=ikar&submit=suche



■ Leuchtstarker Bildschirm

Die IKARPC-07A-Serie ist mit einem leuchtstarken LCD-Panel ausgestattet um dem Fahrer gute Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung zu gewährleisten.



■ CAN-Bus / OBD-II

Die IKARPC Serie unterstützt On-Board-Diagnose (OBD) und Controller Area Network (CAN Bus) und ist mit OBD-II und CAN-Bus für die Echtzeit-Fahrzeugdiagnose geeignet. CAN hat eine hohe Flexibilität um die Kapazität anzupassen, die dem bestehenden Knoten -Netzwerk noch hinzugefügt werden kann.



■ X86 / ARM-Lösung

Die IKARPC-07A Serie bietet zwei Lösungen, Intel und ARM-Architektur. Sie können die Intel-Lösung wählen, um das Windows-Betriebssystem zu unterstützen, oder die ARM-Lösung für das Android OS.



■ Kommunikation

Die Verkehr-/Transport-Serie bietet mehrere PCIe Mini-Steckplätze für verschiedene Netzwerk-Kommunikationskarten. Benutzer können CDMA / GPRS / HSUPA / LTE nutzen, um in Echtzeit Daten zu senden und empfangen, sowie Wi-Fi für die Datenerfassung oder GPS für die genauen Standortdaten.



IVS Serie

Die Fahrzeug Box-PCs der IVS-Serie bieten zuverlässige Leistung und sind für raue Umgebungen ausgelegt. Vielseitige Schnittstellen ermöglichen den Anschluss von mehreren Peripheriegeräten im Fahrzeug, für unterschiedliche Anwendungen. Mehr unter :

https://www.comp-mall.de/search-results?keywords=IVS&submit=suche



■ Vibrations- und Schockfestigkeit

In-Vehicle Systeme müssen in der Lage sein, Schock und Vibration, die in einem fahrenden Fahrzeug entstehen zu widerstehen. Die COMP-MALL Verkehr-/Transport Serie erfüllt die Anforderungen für verschiedene Umgebungen und insbesondere den MIL-STD-810G 514.5-Standard, EN 61373 für den Bahnmarkt und EN 60721 für den Fahrzeugmarkt.



■ Besondere Stromversorgung

Beim Motorstart entstehende Spannungsspitzen werden ausgefiltert. Für In-Vehicle Anwendungen bietet die IVS Serie einen weiten DC-Eingang der mit der Zündung gekoppelt werden kann.



■ Großer Temperaturbereich

Die COMP-MALL lüfterlose Produktserie besitzt ein besonderes Wärmemanagement und wurde unter extremen Temperaturbedingungen getestet, um sicherzustellen, dass die lüfterlosen Geräte im rauen Umfeld zufriedenstellend arbeiten.



■ E-Mark-Zertifizierung

Alle Fahrzeuge, Fahrzeugteile und elektronische Produkte für das Auto müssen eine EMV-Prüfung passieren. Die IVS und IKARPC In-Vehicle Systeme besitzen eine E-Mark Zertifizierung für den Betrieb im Fahrzeug.















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.comp-mall.de/datenblatt/201611_IVS-300-BT-R10.pdf



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als Partner für Industrie-PC Lösungen präsentiert sich die COMP-MALL GmbH kundenorientiert, flexibel und unabhängig. Das Geschäftskonzept ist auf Langzeit-Partnerschaften ausgelegt. Lösungsfokussierung sowie die Optimierung der Qualität und der Prozesse stehen im Mittelpunkt des nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Unternehmens mit Sitz in München.



Das Produktportfolio umfasst die Hauptbereiche Embedded-Computer, Panel-PCs und CPU-Boards. Zusätzlich im Programm stehen eine breite Auswahl an Tablet-PCs, PDAs, 19“-Systemlösungen und Zubehör wie industriellen Netzteilen oder Flash Disks.



Die Box-PCs, DIN-Rail-/Hutschienen PCs, Mini-Controller oder 19“-Industrie-PCs können als einsatzbereite lauffähige Systeme geliefert werden. Ob mit kundeneigener Hard- und Software integriert, vorparametriert und speziell getestet oder als Barebone sind Lieferungen an den Einsatzort ebenfalls möglich. Die optische und mechanische Individualisierung ist bei vielen Geräten ebenfalls durchführbar.



Panel-PCs, Touch-PCs oder Display-Computer sind ebenfalls anpassbar und als Komplettlösung realisierbar. Die Integration von Corporate Design Wünschen der Kunden oder ein besonderer Funktionsumfang können bei den meisten Modellen auch in kleineren Serien realisiert werden.



Auf dem Boardlevel steht eine breite Auswahl an CPU-Karten bereit. Immer auf dem höchsten Stand der Technik können Embedded Boards, Full- und Halfsize Slot-CPU Karten sowie industrielle Motherboards in verschiedenen Standards ausgewählt werden. Neben BIOS-Anpassungen ist bei mittleren und großen Serien auch die individuelle Bestückung (Schnittstellenmodifikation) möglich.



Zur Komplettierung stehen (Touch-)LCD-Monitore, Industrie-PC-Gehäuse, SSD-Festplatten, USB- und SATA-Disk-On-Module, spezielle Netzteile/USV und weitere Komponenten zur Verfügung.



Alle Komponenten und Systeme sind qualitativ hochwertig und für den industriellen Einsatz konzipiert. Sie erfüllen verschiedene Normen und unterliegen einem systembasierenden Product-Lifecycle Management. Neben dem EOL Management können mit individuellen Bevorratungskonzepten Verfügbarkeiten von mehreren Jahren realisiert werden. Durch die Langlebigkeit sowie die Langzeitverfügbarkeit der Systeme und Komponenten eignen sie sich insbesondere im Anlagenbau, Automatisierung, Mess-, Steuer- oder Regeltechnik, Fahrzeugbau, Logistik, Medizin, Gebäudeautomation oder Retail, POS/POI sowie viele weitere Branchen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

COMP-MALL GmbH

Leseranfragen:

COMP-MALL GmbH

Fr. S. Löffler

Unterhachinger Straße 75 - 81737 München

Tel.: 089/856315-0 - Fax: 089/856315-15

info(at)comp-mall.de - www.comp-mall.de



PresseKontakt / Agentur:

COMP-MALL GmbH

Hr. A. Markwardt

Unterhachinger Straße 75 - 81737 München

Tel.: 089/856315-0 - Fax: 089/856315-15

info(at)comp-mall.de - www.comp-mall.de



Kontakt-Informationen:

Firma: COMP-MALL GmbH

Ansprechpartner: Hr. A. Markwardt

Stadt: München

Telefon: 089 8563150



