WAZ: Beispiellose Nervenschlacht

- Kommentar von Stefan Schulte zu Tengelmann

(ots) - Mit der Aufteilung der Tengelmann-Filialen haben

Edeka und Rewe einen vorentscheidenden Schritt getan, der letzte

fehlt noch. Wie es aussieht, wird SPD-Chef Gabriel also recht

behalten mit seiner Frohlockung, die Tengelmann-Beschäftigten könnten

in Ruhe Weihnachten feiern.



Geschenke dürften die meisten aber noch nicht gekauft haben, denn

der offiziellen Schlichtung durch Altkanzler Schröder folgte eine

alles andere als schiedlich-friedliche Einigung. Stattdessen setzten

die Handelsbosse ihr Pokerspiel fort und reizten ihre Karten aus wie

nur irgend möglich. Die Beschwerde von Edeka gegen die Übernahme der

Coop-Märkte durch Rewe fällt sicher nicht zufällig ins Endspiel um

Tengelmann, sondern eher in die Kategorie Bluff.



Wenn am Ende die Einigung und damit die Rettung der mehr als

15.000 Arbeitsplätze steht - sei's drum. Applaus dürfen die Manager

von den auf eine beispiellose, mehr als zweijährige Nervenprobe

gestellten Mitarbeitern aber nicht erwarten.







