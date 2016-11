Kaffee mit Promis: Neue Künstler-Tassen illustrieren Persönlichkeiten

Mit dem neuen Sortimentsbereich "Geschenkideen" hat der GrünerSinn-Verlag jetzt sein Angebot erweitert. Den Start der "Geschenkideen" macht eine Kollektion humorvoll illustrierter Tassen.

Tassen mit Persönlichkeit: 13 humorvolle Motive gibt es jetzt im neuen, erweiterten Online-Shop des

Bad Lippspringe, im November 2016. Mit dem neuen Sortimentsbereich "Geschenkideen" hat der GrünerSinn-Verlag jetzt sein Angebot erweitert. Gleichzeitig ist die neue Website mit Online-Shop ans Netz gegangen - mit vielen neuen Funktionen und Gratisversand aller Artikel innerhalb Deutschlands. Den Start der "Geschenkideen" macht eine Kollektion humorvoll illustrierter Tassen. Die Motive: bekannte Musiker, Schriftsteller, Schauspieler, Wissenschaftler und Politiker. Jeder Persönlichkeit ein augenzwinkerndes oder hintergründiges Zitat zur Seite gestellt.



Entworfen und realisiert hat die hochwertigen Porzellantassen die slowenische Künstlerin Polona Pa?nik. Die Idee dahinter fand die bekannte Buch-Illustratorin, Jahrgang 1970, studiert in Paris, in der Haushaltswarenabteilung eines Kaufhauses. Dort reihten sich hunderte weiße Tassen aneinander, eine wie die andere, und Polona wusste: Sie würde ab sofort nicht nur Büchern, sondern auch Tassen im wahrsten Wortsinne ein individuelles Gesicht verleihen. Kurz entschlossen kaufte sie 20 Stück, bemalte sie über Nacht - und verkaufte sie am nächsten Morgen innerhalb von zwei Stunden auf dem Markt. Begeistert waren die Menschen vor allem von den liebevollen Details - etwa von Audrey Hepburns charakteristischem Kussmund unter der riesige Sonnebrille oder von den zerzausten Haaren Einsteins - sowie den humorvollen Zitaten dazu.



Inzwischen bietet Polona Pa?nik in Slowenien eine ansehnliche Tassen- und Tellerkollektion mit zahlreichen Prominentenporträts an. Alles Persönlichkeiten, mit denen sich die Künstlerin wohlfühlen und gern zum Kaffee oder Tee treffen würde.

Den Vertrieb der Tassen in Deutschland hat nun exklusiv der GrünerSinn-Verlag übernommen. Ins Programm des Verlags passen Polonas Werke nicht nur, weil sie das Angebot sinnvoll erweitern und damit zum Beispiel alles für einen Nachmittag mit gutem Buch bei einer Tasse Kaffee bieten. Sondern insbesondere deswegen, weil sie komplett nachhaltig, frei von tierischen und giftigen Stoffen und klimaneutral produziert sind. Damit setzt der GrünerSinn-Verlag seine Philosophie konsequent fort und bietet wie beim bewährten Sortiment (Bücher, Zeitschriften und Postkarten) auch in der neuen Sparte "Geschenkideen" ausschließlich vegane Produkte an.





Neu am Shop des GrünerSinn-Verlags ist nicht nur die Sortimentserweiterung. Insbesondere zeigt sich jetzt das Design übersichtlicher, moderner und in frischeren Farben, das Kundenkonto lässt sich einfach und intuitiv bedienen und für Lieblingsartikel gibt es eine Wunschliste. Zudem liefert der Verlag ab sofort alle Artikel innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.



Dreizehn Tassenmotive sind in Deutschland an den Start gegangen. In dem illustren Kreis: Jimi Hendrix, Albert Einstein, Sigmund Freud, Janis Joplin, Marilyn Monroe, Clint Eastwood, Audrey Hepburn, David Bowie und Amy Winehouse. Die Porzellantassen sind gebrannt, spülmaschinen- und mikrowellenfest, fassen je 350 Milliliter und kosten 24,95 Euro.



Zur deutschen Markteinführung der polonapolona-Tassen und zur Feier des neuen Internet-Auftritts legt der GrünerSinn-Verlag den ersten 75 Tassenbestellungen eine Gratis-Packung leckere Trinkschokoladen-Pralinés von "Das Bernsteinzimmer" oder Tee von "Pukka Herbs" oder zarter handgemachter Zimtsterne aus der "TortenVabrik" bei. Gutscheincode: happyvegan17. Die Aktion beginnt am 1. November 2016 und endet, wenn der Vorrat aufgebraucht ist. Der Versand ist gratis, auch über die Aktion hinaus.



Mehr über die Künstlerin Polona Pa?nik: http://gruenersinn-verlag.de/neu/polonapolona



Polona-Tasse. Illustriert mit Motiven bekannter Persönlichkeiten

Künstlerin: Polona Pa?nik (www.polonapolona.com)

Verlag/Vertrieb: GrünerSinn-Verlag

Inhalt: 350 ml

Höhe: 8,7 cm, Durchmesser oben: 11 cm

Gewicht: 330 g

Preis: 24,95 ?

Zur Bestellung: shop.veganverlag.de







http://veganverlag.de



GrünerSinn-Verlag

Wilhelm-Hücker-Str. 11, 33175 Bad Lippspringe

