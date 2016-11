Print und digital - der Hybridansatz ...

Digitales Publizieren mit Eversify.

(PresseBox) - Print und digital ? beispiellose Rivalen oder komplementäre Plattformen? Während sich die Branche im Umbruch befindet, wird mit hohem Einsatz über diese Frage in vielen Foren, auf Messen und Symposien diskutiert . Unsere Frage an Sie: Nehmen in dieser Multichannel-Gesellschaft Verlage wirklich eine bipolare Haltung ein?

#printdigital ? der Hybridansatz

Das war ganz und gar nicht unser Eindruck auf der letzten #WPE16 ? der Wan-Ifra Publishing Expo. Dort waren Verleger aus der ganzen Welt auf der Suche nach Diversifizierung ihrer Aktivitäten, um in optimaler Weise das Meiste aus gewinnbringendem Content zu machen, während man neue Leser über digitale Kanäle gewinnt. Hybrid ist auf dem Vormarsch, wie aus dem Blog ersichtlich ist.

Sie wollen mehr wissen? Dann sollten Sie sich unser kostenloses White Paper über Multichannel Publishing herunterladen, verfasst von Grafik-Berater und Verleger Paul Lindström.

Sehen heißt glauben ? vlog

Wir sind große Anhänger von anwendungsorientierten Präsentationen, denn nichts verdeutlicht die leichte Anwendbarkeit so gut wie die unmittelbare Vorführung des Nutzens einer Lösung. Vorzugsweise life, aber warum versuchen Sie es nicht auch mit Multichannel? Wir empfehlen folgende vlogs, die wir für Sie aufbereitet haben:

* Erstellen einer Eversify-App & -Web-Version

* Datenimport so einfach wie möglich automatisieren

* InDesign® Anbindung über das Eversify One Touch plug-in

Über Eversify

Eversify von Agfa Graphics ist eine Publikationslösung für mobilen Content, die sich in jedes Redaktions-, Contentmanagement- oder Layoutsystem auf Basis von Adobe?-InDesign? integrieren lässt. Eversify liefert automatisches diversifiziertes Content-Streaming an eine große Bandbreite von Geräten (Smartphones, Tablets) und Websites. Dabei stehen drei Levels von App-Funktionalität zur Verfügung: Eversify Classic ? eine digitale Kopie der PDF; Eversify Hybrid ? eine verbesserte PDF, die die manuelle Hinzufügung von zusätzlichem Content unter Anreicherung mit HTML5-Artikeln erlaubt; und Eversify Interactive (HTML5) ? eine reine HTML-App mit allen Vorzügen von Multimedia und perfekter Anwendbarkeit. Darüber hinaus liefert Eversify classic Flipbooks, hybrid Flipbooks oder überragende interaktive HTML5-basierte Homepages. Eversify ist Teil des weltweit führenden Lösungs-Portfolios von Agfa Graphics.



Mehr Informationen auf www.eversify.com.



