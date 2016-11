Mode-und-Music.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Mode & Music!

Die Homepage Mode-und-Music.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um das Thema Mode & Music!

(firmenpresse) - Der Begriff Mode (aus dem Französischen mode; lat. modus ?Maß' bzw. ?Art', eigentlich ?Gemessenes' bzw. ?Erfasstes') bezeichnet die in einem bestimmten Zeitraum geltende Regel, Dinge zu tun, zu tragen oder zu konsumieren, die sich mit den Ansprüchen der Menschen im Laufe der Zeit geändert haben.



Moden sind somit Momentaufnahmen eines Prozesses kontinuierlichen Wandels. Mit Moden werden also in der Regel eher kurzfristige Äußerungen des Zeitgeistes assoziiert.



Abgrenzung: Vergleichsweise längerfristige Äußerungen des Zeitgeistes, die sich über mehrere Modewellen hinweg in positiver Bewertung halten können, gelten nicht als Mode,



Web-Link zum Internet-Portal Mode-und-Music.de: http://www.mode-und-music.de



Jede neue Mode etabliert neue Verhaltens-, Denk- und Gestaltmuster. Jede neue Mode bringt damit neue Wertungen mit sich und bewertet damit auch bestehende Phänomene der menschlichen Umwelt immer wieder neu.



Der Begriff Mode wird umgangssprachlich häufig auch synonym mit "Kleidung" als Verkürzung des Begriffs "Kleidermode" verwendet.



Das zutreffende Adjektiv zu Mode ist modisch ("der Mode entsprechend"), im Unterschied zu "modern", dem Adjektiv zu Moderne. Umgangssprachlich wird der Begriff "modern" oft im Sinne von "modisch" verwandt.



Web-Link zu den Mode & Music News & Infos: http://www.mode-und-music.de/modules.php?name=News



Die heutige Verbreitung von Moden ist durch den Massenkonsum geprägt, wobei Werbung und Massenmedien eine wichtige Rolle spielen - klare Globalisierungstendenzen sind in der Mode zu beobachten.



Für die Verbreitung von Moden spielt die gegebene Inhomogenität der Gesellschaft eine wichtige Rolle - das Wechselspiel von konservativ und konformistischer eingestellten Gruppen einerseits und experimentierfreudigen, rebellischen und individualistischen Gruppen andererseits hat dabei eine ganz wesentliche Bedeutung.





Schritt für Schritt - je mehr die neuen Tendenzen im öffentlichen Raum erlebbar werden - übernehmen dann auch weniger innovative und experimentierfreudige Bevölkerungskreise die neue Mode, bis am Ende auch äußerst konservative und traditionalistische Milieus erreicht werden-



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Mode-und-Music.de, Mode, Music, Musik, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Mode bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Mode) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mode&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Dienstag dem 15. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mode-und-music.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Mode bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Mode) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mode&action=history verfügbar.)



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Mode unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)





Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 15.11.2016 - 21:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1424942

Anzahl Zeichen: 3362

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.