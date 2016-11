Rheinische Post: Kommentar: Unmoralische Manager-Boni

(ots) - Es ist scheinbar ein Déjà vu. Wieder werden

Aufsichtsräte vor Gericht stehen, weil sie Managern Boni in

Millionenhöhe zahlten, die denen vermutlich nicht zustanden. Wie

damals bei Mannesmann, als Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann auf der

Anklagebank mit seinem Victory-Zeichen zum Sinnbild für die Arroganz

der Mächtigen wurde. Der Konzern, um den es dieses Mal vor Gericht

geht, ist Arcandor. Und hier enden die Parallelen. Mannesmann war ein

Unternehmen, das wegen seines Erfolgs von einem anderen übernommen

wurde. Arcandor hingegen war kein Jahr nach der Ausschüttung von

Sonderprämien für angeblich außerordentliche Leistungen seiner

Manager pleite. Zugelassen wurde die Anklage nun aber nur in einem

von vier Fällen. In den anderen hatten sich die Manager offenbar

durch entsprechende Klauseln in ihren Verträgen abgesichert.

Rechtlich mag das in Ordnung sein. Moralisch nicht. Wer sich gerade

fragt, warum viele Menschen auf die selbst ernannten Eliten nicht gut

zu sprechen sind, kann zum Beispiel hier eine Antwort finden.



