Gunvor sichert Borrowing-Base-Finanzierung über 725 Millionen USD zur Unterstützung seiner Raffinationstätigkeiten in der ARA-Region

(firmenpresse) - GENF, SCHWEIZ -- (Marketwired) -- 11/15/16 --

Gunvor SA und Gunvor Belgium N.V., zwei Tochterunternehmen der Gunvor Group, haben eine Borrowing-Base-Finanzierungsfazilität („Fazilität") in Höhe von 725 Millionen USD eingeworben, die das Arbeitskapital für Gunvors Raffinationstätigkeiten in der Region Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) liefern wird. Die Fazilität wurde bei 700 Millionen USD eingerichtet und mit 805 Millionen USD überzeichnet, ehe sie auf 725 Millionen USD zurückgestuft wurde.

Gunvors Betrieb in der ARA-Region besteht aus Gunvor Petroleum Antwerp, Gunvor Petroleum Rotterdam (GPR) und dem Maasvlakte Olie Terminal (MOT) – die letzten beiden wurden in diesem Jahr zur Fazilität hinzugefügt. .

ING fungierte als Koordinator und ist der Fazilitäts- und Sicherheitsmakler. Insgesamt waren 13 Banken an der Fazilität beteiligt, die eine Laufzeit über 364 Tage hat: ING Bank N.V. war buchführender Mandated Lead Arranger und Rabobank Senior Mandated Lead Arranger und Co-Arranger. Societe Generale und DBS Bank LTD, London Branch waren Mandated Lead Arrangers. Raiffeisen Bank International AG, Credit Suisse AG, Credit Agricole (Suisse) S.A, Nedbank Ltd London Branch, ABN Amro Bank N.V, Unicredit Bank AG, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Mizuho Bank Ltd traten alle als Lead Arrangers auf. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd war Arranger.

Über Gunvor Group

Gunvor Group ist eine der umsatzstärksten unabhängigen Rohstoffhandelsgesellschaften weltweit. Der Konzern entwickelt Logistiklösungen, die physikalische Energie und Schüttgüter von ihren Produktions- und Lagerorten dorthin bringen, wo sie am meisten gebraucht werden. Mit strategischen Investitionen in industrielle Infrastruktur (Raffinerien, Pipelines, Lagerstätten, Terminals, Bergbau und vorgelagerte Aktivitäten) schafft Gunvor über die gesamte globale Versorgungskette hinweg Mehrwert für seine Kunden. Weitere Informationen erhalten Sie auf oder (at)Gunvor.

Gunvor Group

Seth Thomas Pietras

Datum: 15.11.2016 - 20:04

Sprache: Deutsch

