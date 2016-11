Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Salafismus: Ein starkes Zeichen von Katia Meyer-Tien

(ots) - Endlich, mag so mancher denken, der seit langem

schon vor der Islamisierung des Abendlandes warnt:

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die salafistische

Vereinigung "Die Wahre Religion", kurz DWR und auch bekannt als

Stiftung "Lies!", verboten. Schon am Dienstagmorgen waren Homepage

und Facebookseite der DWR nicht mehr erreichbar, bloß die Videos auf

YouTube, in denen die Organisation unter anderem "Unterricht für die

Jugend" und für Konvertierungswillige ein kostenloses "Starterpaket"

mit Gebetsteppich, Koran, Gebetsanleitung und Urkunde anbietet, waren

noch abrufbar. Stände in der Innenstadt, an denen die DWR den Koran

verteilt, wird es in Zukunft nicht mehr geben: Das Verbot schließt

die Organisation von und die Teilnahme an Informations- und

Verteilaktionen unter dem Logo DWR/LIES! ein. Damit trifft das Verbot

eine Organisation ins Mark, die von sich selbst schreibt, 2005 "in

privater Initiative" begonnen zu haben, "das Bild der Muslime und des

Islams in Deutschland zu verbessern". Eine Organisation, die seither

vor allem für eine radikal konservative Auslegung des Koran bekannt

war. Und dabei, das steht für die Behörden jetzt fest,

verfassungsfeindliche Ideologien verbreitet und Jugendliche

radikalisiert hat. Es ist ein starkes Zeichen, das der Innenminister

am Dienstag gesetzt hat. Aber es ist, und das hat er ausdrücklich

betont, kein Zeichen gegen den Islam: "Muslimisches Leben hat einen

festen und gesicherten Platz in Deutschland und in unserer

Gesellschaft", sagte er, die Trennlinie zum radikalen jihadistischen

Islamismus sei notwendig, "auch um den friedlichen Islam in

Deutschland zu schützen". Und es ist auch kein Zeichen gegen Werbung

für den Islam: Ebenso wie die SPD oder die Zeugen Jehovas dürfen auch

Muslime weiterhin in der Innenstadt ihre Broschüren verteilen. Das

Verbot des Innenministers ist also vor allem eines: Ein Zeichen gegen



den Missbrauch einer Religion. Es ist ein schmaler Grat, auf dem er

sich dabei bewegt. Da steht die Religions- und Vereinsfreiheit auf

der einen Seite, der Verfassungsschutz und die Terrorabwehr auf der

anderen. Auch die Abwägung, ob eine solche Gruppierung in der

Öffentlichkeit nicht leichter zu überwachen und zu kontrollieren ist

als möglicherweise im Untergrund, dürfte bei der Entscheidung eine

Rolle gespielt haben. Immerhin konnten bislang nach Angaben des

Ministeriums bereits mehr als 140 Jugendliche identifiziert werden,

die im Umfeld der DWR radikalisiert wurden und nach Syrien oder in

den Irak ausgewandert sind, um sich bewaffneten Gruppen

anzuschließen. Wie wichtig es ist, solche Aktivitäten zu beobachten,

weil Deutschland schon längst im Visier des islamistischen

Terrorismus steht, haben nicht zuletzt die Anschläge von Ansbach,

Würzburg und Mazar-e-Sharif gezeigt. Und doch ist das Verbot richtig.

Wenn die Organisation in Deutschland unter dem Deckmantel der

Religionsfreiheit tatsächlich gezielt für den - möglicherweise sogar

bewaffneten - Kampf gegen die demokratische Verfassung geworben hat,

dann hat das nichts mehr mit der "Verbesserung des Bildes von

Muslimen und des Islams in Deutschland" zu tun. Es ist das genaue

Gegenteil. Und bedroht die Gesellschaft nicht nur durch die

Radikalisierung der Angeworbenen und die damit steigende Gefahr von

Terroranschlägen in Deutschland und anderswo. Sondern auch durch den

Angriff auf die Idee des freien und gleichberechtigten Miteinanders

der Religionen. Und damit auf eine der wesentlichen Grundlagen des

friedlichen Zusammenlebens einer demokratischen Gesellschaft in einer

globalisierten Welt. Wer diese Idee nicht vertreten kann, der hat auf

den Straßen und öffentlichen Plätzen einer demokratischen

Gesellschaft nichts verloren.







