Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Konjunktur: Abschottung schadet von Bernhard Fleischmann

(ots) - Die meisten Industrieländer wären glücklich,

würde ihre Wirtschaft ähnlich rund laufen wie die deutsche. Dennoch

gibt es Gründe, sich Gedanken zu machen. Denn es ziehen rundum

Unwetter auf. Mit dem Brexit wütet bereits ein Gewitter, das seine

volle Wirkung erst noch entfalten wird. Besonders bedenklich: Der

Austritt Großbritanniens aus der EU markiert eine nahezu weltweite

Tendenz, die dem Geschäftsmodell der Bundesrepublik Deutschland

zuwider läuft. Unsere Ökonomie lebt wie keine andere vom Export. Sie

ist angewiesen auf offene Märkte. Doch in entscheidenden Ländern,

allen voran den USA, stehen die Zeichen auf Abschottung. Dass eine

Trump-Regierung zusätzliche Handelshürden aufbaut, gilt als sicher.

Er will zwar vor allem China treffen, aber wenn er damit auch die

deutschen Exporte in die USA bremst, wird das den künftigen

Präsidenten sicher nicht stören. Wenn immer mehr Länder ihr Heil im

Protektionismus suchen, werden nahezu alle dabei verlieren.

Deutschland ganz besonders. Die Globalisierung, die Weltoffenheit

sind aber per se etwas Gutes. Sie haben den einzelnen Ökonomien

Schwung gegeben. Schlecht war, dass der Gewinn daraus miserabel

verteilt worden ist und die Folgen für die Umwelt fatal sind, weil

sie nicht eingepreist worden ist. Dass die deutsche Wirtschaft eher

skeptisch ist, zeigt ihre Zurückhaltung bei den Investitionen. Sie

weiß mit den hohen Gewinnen nichts nützliches anzufangen. Das ist

langfristig kein gutes Zeichen.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.11.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1424948

Anzahl Zeichen: 1878

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung