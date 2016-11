Westfalen-Blatt: zur Nato und EU

(ots) - Die Nato ist mindestens so verunsichert wie die

EU. Dass beide Organisationen praktisch ahnungslos vor den

Andeutungen des künftigen US-Präsidenten stehen, hat die

Institutionen erschüttert. Die USA wollen nicht länger die

Hauptverantwortung für die Sicherheit Europas tragen, hatte Trump im

Wahlkampf erklärt. Nun weiß noch niemand, was der neue Mann im Weißen

Haus wirklich plant. Dabei zeichnet sich längst ab, dass es

keineswegs nur ums Geld oder militärische Präsenz geht. Europa weiß

seit langem, dass es mehr für seine Sicherheit tun muss. Doch bisher

bremsten die Briten konsequent alle Versuche aus, die auf eine

bessere Kooperation hinausgelaufen wären. Bei der Befehlsgewalt über

die eigene Truppe, die Ausrüstung und das Kommando hörte der Wille

zum europäischen Miteinander stets auf. Doch das kann sich die EU

künftig ebenso wenig leisten wie die Nato. Die Präsenz im Osten als

Warnzeichen Richtung Russland ist eine Aufgabe des Bündnisses. Aber

bei zivilen Einsätzen in Afrika wie in Mali ist auch die EU gefragt.

Und dafür braucht sie militärisches Schutzpersonal. Eine solche

Ergänzung zur Nato ist sinnvoll.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.11.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1424950

Anzahl Zeichen: 1490

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 118 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung