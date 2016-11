Baby-Portal-123.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Babies & Kids!

(firmenpresse) - Als Baby (oder auch Säugling) bezeichnet man ein Kind im ersten Lebensjahr.



Nach der Geburt wird ein junger Mensch häufig naturgemäß mit Muttermilch ernährt, beim Stillen oder Säugen aus der weiblichen Brust.



Ähnlich dem Nachwuchs anderer Säugetiere ist der menschliche Säugling für diese Ernährungsform kompetent durch angeborene Reflexe wie den Such- und den Saugreflex. Sie ermöglichen auch die Aufnahme flüssiger Nahrung durch Saugen an einer Flasche, und so eine Ernährung mit Muttermilchersatz, wenn der Säugling nicht gestillt wird.



Der menschliche Säugling ist wie der anderer Primaten ein Tragling.



Entwicklungsdefizite können kurzfristig durchaus werden - auffällige oder langfristige Abweichungen sind aber Gegenstand der Pädiatrie. Um Entwicklungsverzögerungen frühzeitig zu erkennen, gibt es Kindervorsorgeuntersuchungen.



Nach drei bis fünf Monaten hat ein gesunder Säugling in der Regel sein Geburtsgewicht verdoppelt und ist um etwa 15 Zentimeter gewachsen.



Am Ende des ersten Lebensjahres wiegt das Kind etwa 10 Kilogramm, was rund dem dreifachen Geburtsgewicht entspricht, und ist circa 75 Zentimeter groß.



Je älter ein Kind wird, desto größer ist auch die Streubreite für das Normalgewicht beziehungsweise die Normalgröße.



Die frühkindlichen Reflexe und Reaktionen sind jeweils einem bestimmten Bereich oder Niveau im Zentralnervensystem zugeordnet.



Innerhalb eines bestimmten Zeitraumes sind sie physiologisch oder werden erwartet. Sie begleiten die sensomotorische Entwicklung des Kindes.



Die Reflexe sind unwillkürliche, regelhaft ablaufende Vorgänge als Antwort auf äußere Reize (hauptsächlich über die Haut- und Propiorezeptoren und das Labyrinth) - sie werden zentral über das Zwischenhirn (Thalamus und Pallidum) vermittelt, die Antwort ist dementsprechend kaum variabel.





