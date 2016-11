Weser-Kurier: Kommentar von Philipp Jaklin zur Konjunktur

(ots) - Es sind immer stärker die Impulse der

Binnennachfrage, die Deutschlands Konjunkturmotor am Laufen halten:

Konsum und Bausektor, dazu kommt die niedrige Arbeitslosigkeit. Ihnen

ist es zu verdanken, dass wir das abgekühlte ökonomische Weltklima

bislang einigermaßen gut verkraftet haben. Damit das auch 2017 so

bleibt, müssen Investitionen her, private wie staatliche. Zumindest

hierbei darf Berlin dem nächsten US-Präsidenten gerne nacheifern.







