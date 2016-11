Lausitzer Rundschau: Die Behörden greifen gegen die Salafisten-Szene durch / Hart, aber etwas spät

(ots) - Es ist ein harter und konsequenter Schlag, den die

Innenminister von Bund und Ländern gegen die umtriebige und

gefährliche Salafisten-Szene in Deutschland angeordnet haben. Aus

guten und belegbaren Gründen. Anfänglich wurden die Anhänger des

Salafismus noch verspottet, als sie vor einigen Jahren in ihren

weißen Gewändern damit begannen, in den Fußgängerzonen den Koran zu

verteilen. Wie albern. Andere zeigten sogar Verständnis - was ist

denn schon dabei, die Bibel darf ja auch verschenkt werden. Alles

ganz harmlos. Achtung, Religionsfreiheit! Von wegen. Denn schon

seinerzeit muss eigentlich jedem klar gewesen sein, dass sich hinter

dieser Aktion nicht religiöse Gutmenschen verbergen, die unter dem

Motto "Lies" den Passanten den Koran in die Hand drücken, um mit

ihnen anschließend ein säuselndes Gespräch über die Vorzüge ihrer

Religion zu führen. Die Ziele der Gruppe "Die wahre Religion" und

anderer waren damals schon durchschaubar. Auch um ihre Nähe zu

dschihadistischen Kreisen wussten viele Experten. Es gab Warnungen

und Hinweise. Insofern ist die Frage berechtigt, warum die Behörden

erst so spät so umfassend agiert haben. Nicht nur das Verbot war

längst überfällig. Denn Fakt ist nun mal: Die Szene wird immer

gefährlicher. Viele junge Menschen hat die Verteilaktion geködert,

sie sind dadurch mit den Salafisten und ihrer Ideologie in Berührung

gekommen. Es folgten Manipulationen und Radikalisierungen. Die

Anhängerzahl der Salafisten stieg laut Behörden rapide auf offiziell

9200 Personen an - und nach Angaben von Innenminister de Maizière

zogen 140 junge Leute in den Dschihad nach Syrien und anderswo,

nachdem sie den Propagandisten auf den Leim gegangen waren. Das sind

Zahlen, die erschrecken. Und sie stellen die erfolgreichen Razzien

nicht in ein schlechtes, aber durchaus in ein anderes Licht. Das

Signal, das von den bundesweiten Polizeiaktionen ausgeht, ist



allerdings eindeutig: Toleranz, die das Grundgesetz vorgibt, hat ihre

Grenzen dort, wo Menschen das Gegenteil im Sinn haben. Und das gilt

nicht nur für Islamisten - das gilt auch für Rechtsextremisten,

Linksradikale und andere Verfassungsfeinde, von denen es genügend

hierzulande gibt. Darüber hinaus muss jeder wissen: Die

Religionsfreiheit in Deutschland ist kein Deckmantel für die

Verherrlichung von Gewalt oder für eine Gehirnwäsche junger Menschen.

Salafisten predigen ein obskures Weltbild, sie träumen von einem

repressiven System, sie haben mit der freiheitlichen Grundordnung

nichts am Hut. Vor diesen Leuten muss der Staat seine Bürger und die

Demokratie schützen. Diese Aufgabe fällt freilich auch anderen zu.

Die Grenzen zum Salafismus müssen auch die Vertreter des gemäßigten

Islams ziehen, und zwar laut und deutlich. Das würde man sich öfter

wünschen.







Pressekontakt:

Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de



Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.11.2016 - 21:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1424955

Anzahl Zeichen: 3308

Kontakt-Informationen:

Firma: Lausitzer Rundschau

Stadt: Cottbus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 123 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung