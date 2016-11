Kein "Kalter Krieg 2.0" - Wachsende Herausforderungen nur durch internationale Kooperationen zu bewältigen (FOTO)

Am Dienstag, den 15. November 2016, diskutierten hochrangige

Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Militär über die Zukunft der

europäischen Seestreitkräfte. Auf Einladung des Inspekteurs der

Marine, Vizeadmiral Andreas Krause (60), fand das Internationale

Maritime Symposium im Marinekommando statt.



Anlässlich des Jubiläums "60 Jahre Deutsche Marine" nutzte der

Inspekteur der Deutschen Marine die Gelegenheit, um die Entwicklung

an der Nordflanke der NATO anzusprechen. Während der anschließenden

Podiumsdiskussion waren sich die vier internationalen Teilnehmer

darüber einig, dass Russland eine besondere Herausforderung für die

NATO sein wird.



Jedoch könne "man nicht von einem neuen `Kalten Krieg` sprechen",

so Knud Bartels, ehemaliger Vorsitzender des Militärausschusses der

NATO. "Wir müssen jetzt entscheiden, was wir morgen besser machen

wollen und nicht in 25 Jahren", forderte Vizeadmiral Clive Johnstone,

Kommandeur des Allied Maritime Command. Für ihn gebe es "fünf

Hauptblickpunkte: Russland, Syrien, Schwarzes Meer, Nordafrika und

vor allem den Atlantik". Um diese wachsenden Herausforderungen mit

kleineren Flotten und weniger Personal bewältigen zu können, "müssen

Kooperationen im Ostseeraum identifiziert werden", resümierte

Konteradmiral Jean Martens, Abteilungsleiter Einsatz im

Marinekommando.







