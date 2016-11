Westfalenpost: zur Lage der Großen Koalition: Sigmar Gabriel - der Präsidentenmacher

(ots) - Das muss man Sigmar Gabriel lassen: Der SPD-Chef hat

nicht nur mit taktischem Geschick einen Coup gelandet, als er die

Union dazu brachte, Außenminister Steinmeier doch noch zum

gemeinsamen Präsidentenkandidaten der Koalition zu küren. In der

Stunde des Erfolgs zeigt sich Gabriel auch als fairer Sieger. Mag

seine SPD jubeln, dass wieder ein Genosse ins Schloss Bellevue

einzieht - Gabriel verkneift sich jede Geste des Triumphs. So wie

CDU-Chefin Merkel den Eindruck zu verwischen sucht, sie habe eine

Niederlage erlitten. Doch in Wahrheit ist es genau das: Beim

innerkoalitionären Wettbewerb um das höchste Staatsamt hat der

Vizekanzler der Kanzlerin einen empfindlichen Schlag versetzt. Merkel

hat aus interner Perspektive im Präsidentenpoker unnötig verloren.

Die CDU-Chefin zögerte aus Furcht vor einer Niederlage so lange, bis

offenkundig war, dass die Personaldecke der Union erschreckend dünn

ist. Das Vertrauen der Merkel-Kritiker in die Führungskünste der

Kanzlerin dürfte weiter gesunken sein. Fast schwerer wiegt die

Erkenntnis, dass die CSU ohne Rücksicht auf Verluste ihren eigenen

Kurs verfolgt. In diesem Fall wollten die Christsozialen Merkel um

jeden Preis den Ausweg verbauen, den Grünen Kretschmann zum

Präsidenten zu küren. Von Merkels Plänen für eine schwarz-grüne

Koalition bleibt nicht viel übrig. Das hätte die SPD kaum zu hoffen

gewagt. Gabriel hatte auch Glück mit seinem Vorstoß für Steinmeier,

aber er hat doch mit sicherem Instinkt Merkels Schwäche gesehen und

genutzt. Die SPD wittert Morgenluft, der Vizekanzler ist nun stark

wie lange nicht. Und die Kanzlerin weiß jetzt auch: Der SPD-Chef ist

für Überraschungen gut.







