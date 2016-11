Badische Zeitung: Razzia gegen Islamistennetzwerk / Ein starkes Signal

Kommentar von Frauke Wolter

(ots) - Vier islamistische Vereine sind in der

Vergangenheit verboten worden; immer wieder entstanden danach neue

Strukturen, neue Netzwerke, zum Teil sogar mit den "alten" Köpfen.

(...) Aber auch wenn präventive Terrorbekämpfung ein schwieriges

Terrain ist - sie ist ein Puzzlestück. So wie auch die Verhaftung

des Chefideologen des IS in Deutschland vergangene Woche. Der

deutsche Staat wehrt sich - nicht gegen die Religion, sondern gegen

diejenigen, die Religion missbrauchen. http://mehr.bz/khs266t







