Cinkciarz revolutioniert die Online-Devisen- und Zahlungsmärkte mit der Leistung des AI Supercomputers von NVIDIA DGX-1

Cinkciarz, ein europäisches Pionierunternehmen auf dem

Online-Devisenmarkt hat angekündigt, dass es im Rahmen eines

bahnbrechenden Projekts die neueste GPU-Technologie von NVIDIA®

verwenden wird, um die Art und Weise wie Menschen online Geld

wechseln und bezahlen zu verändern.



Cinkciarz wird NVIDIA DGX-1(TM) verwenden, das weltweit erste

zweckbestimmte System für tiefes Lernen und durch AI beschleunigte

Analytik, um seinen Nutzern das Treffen besserer geschäftlicher

Entscheidungen zu ermöglichen.



Innerhalb der letzten fünf Jahre haben Durchbrüche bei Algorithmen

für die künstliche Intelligenz, die Verfügbarkeit großer Datenmengen

und die Berechnungskapazitäten von GPUs zu einer AI-Revolution

geführt. Dieser leistungsstarke Technologieansatz wird jede Branche,

einschließlich Finanzdienstleistungen und Devisenmärkte verwandeln.



"Unser Ziel ist es, einen wirklich zukunftsweisenden Service für

unsere Nutzer zu liefern", erklärt Gründer und CEO von Cinkciarz,

Marcin Pioro. "Der Deep Learning Supercomputer von NVIDIA's liefert

die hohe Rechenleistung, die wir benötigen, um das erste Projekt

dieser Art in unserer Region zu entwickeln."



"Wir haben die Compute Platform von NVIDIA ausgewählt, weil wir

glauben, dass diese Technologie von großer strategischer Bedeutung

für unser Geschäft ist."



Alex White, Vizepräsident von NVIDIA in EMEA, fügt hinzu:

"Cinkciarz kombiniert seine Erfahrung und seine Kenntnisse der

Finanzmärkte mit der GPU-beschleunigten AI, um neue und inspirierende

Möglichkeiten für die FINTECH-Arena zu schaffen. Ein Teil des

jüngsten Beispiels dafür zu sein, wie künstliche Intelligenz

angewandt wird, um einem breiten Branchenspektrum neue

Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen, ist sehr spannend."





Diese Ankündigung ist der letzten Schritt der Strategie des

Cinkciarz-Konzerns, um seine Position als Vordenker im Bereich der

Innovation des Devisenmarkts zu festigen. Cinkciarz nutzt nicht nur

die weltweit anspruchsvollste Computing-Plattform für künstliche

Intelligenz, sondern arbeitet auch mit anerkannten internationalen

Wissenschafts- und Forschungszentren zusammen, um sein Forschungs-und

Entwicklungszentrum zu starten, das voraussichtlich mindestens 500

Arbeitsplätze schaffen soll.



Cinkciarz ist ein mehrfacher Gewinner der weltweiten

Bloomberg-Rankings. Das auf Devisengeschäfte spezialisierte

Unternehmen wurde vom Magazin Forbes zum "Player of the Year" 2016

gewählt. Bloomberg Businessweek Poland kürte den Cinkciarz-CEO Marcin

Pioro zudem zum besten Manager des Jahres 2015. Laut Reuters tritt

das Unternehmen auf dem polnischen Wechselkursmarkt zudem äußerst

dominant auf. Das in der Presse am ausführlichsten behandelte

Ereignis war die Unterzeichnung eines Sponsoringvertrages mit dem

NBA-Team Chicago Bulls.







