Kreditkarten-247.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Kreditkarten!

Die Kreditkarte (von credit card: in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandene Lehnübersetzung aus dem englischen credit card) ist eine Karte zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen.

(firmenpresse) - Der Name Kreditkarte entstand aus dem Umstand, dass Kreditkarten dem Karteninhaber oftmals einen Kredit gewähren.



Die meisten Kreditkarten sind weltweit einsetzbar, sowohl im realen täglichen Geschäfts- wie Privatleben als auch bei Online-Geldtransaktionen. Sie wird im Fall von MasterCard oder Visa von Banken in Zusammenarbeit mit den Kreditkartenorganisationen ausgegeben, oder - im Falle von Diners und American Express - direkt von der betreffenden Kartengesellschaft.



Diese vier Gesellschaften teilen sich nahezu den gesamten europäischen Kreditkartenmarkt - aktuell besitzen 32 Prozent der Deutschen eine Kreditkarte



Web-Link zum Internet-Portal Kreditkarten-247.de: http://www.kreditkarten-247.de



Die Kreditkartenidee kommt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten, wo es bereits seit 1894 Kreditkarten gibt. Die ersten wurden von Hotels an gute Gäste ausgegeben.



Zu echten Kreditkarten - Universalkreditkarten (General Purpose Credit Cards) - kam es erst etwas später, und zwar wieder in den Vereinigten Staaten.



Universalkreditkarten werden an Konsumenten mit entsprechender Bonität ausgegeben und können nicht nur bei einem Unternehmen zur Zahlung eingesetzt werden, sondern bei allen, die einen Akzeptanzvertrag für die jeweilige Kreditkarte abgeschlossen haben.



Web-Link zu den Kreditkarten News & Infos: http://www.kreditkarten-247.de/modules.php?name=News



Sogenannte Travel- & Entertainment-Kreditkarten sowie Firmenkreditkarten sind von der Grundidee primär auf die Bedürfnisse der geschäftlich und privat Vielreisenden ausgerichtet.



Die Bankkreditkarten sind von der Grundidee her primär auf das Konsumentenkreditgeschäft ausgerichtet.



Solche Bankkreditkarten sind üblicherweise mit einem revolvierenden Kredit ausgestattet, wobei die ausgebende Bank Kreditzinsen für den Betrag berechnet, der innerhalb einer festgelegten Frist nicht abgedeckt worden ist.





Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Kreditkarten-247.de, Baby, Kreditkarte, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Kreditkarte bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditkarte) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreditkarte&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Dienstag dem 15. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kreditkarten-247.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Kreditkarte bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditkarte) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreditkarte&action=history verfügbar.)



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditkarte unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 15.11.2016 - 23:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1424968

Anzahl Zeichen: 3178

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.