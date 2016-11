Rheinische Post: Streit um Frauenförderung in NRW: Land zahlt Geld an benachteiligte Männer

(ots) - Im Streit um die verschärfte Frauenförderung in

NRW bietet die Landesregierung rund 70 klagenden Beamten zusammen

etwa 80.000 Euro an. Im Gegenzug müssen sie ihren juristischen

Widerstand gegen das neue NRW-Dienstrecht aufgeben. Das bestätigte

ein Sprecher des NRW-Innenministeriums der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Seit Juli müssen

in der NRW-Verwaltung Frauen auch dann bevorzugt befördert werden,

wenn sei innerhalb einer bestimmten Bandbreite schlechter als

konkurrierende Männer qualifiziert sind. Diese Vorgabe ist

verfassungsrechtlich umstritten. Nach Angaben der Landesregierung

haben bislang 75 betroffene Männer Rechtsmittel dagegen eingelegt.

Allein in der NRW-Finanzverwaltung zogen nach dem Angebot der

Landesregierung elf Betroffene ihre Klagen zurück. Ein Sprecher des

Innenministeriums sagte der Redaktion: "Die Landesverwaltung betreibt

insgesamt fünf Musterverfahren. In allen anderen Verfahren, also

nicht den Musterverfahren, wird sich das Land einer

Erledigungserklärung der Beamten anschließen. Das Land erklärt in

diesen Fällen die Übernahme der Verfahrenskosten." Die genaue Höhe

der Kosten hänge vom jeweiligen Streitwert ab und sei deshalb noch

nicht bekannt. "Aber als Durchschnittswert pro Verfahren könnten für

die Gerichtskosten rund 140 Euro und für die Anwaltskosten der

Beamten rund 1000 Euro realistisch sein", so der Sprecher. Außerdem

wird den Beamten zugesagt, dass die strittigen Stellen nicht besetzt

werden, bis der juristische Streit um die Verfassungskonformität des

neuen NRW-Dienstrechts geklärt ist.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1424974

Anzahl Zeichen: 1968

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung