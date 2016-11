Rheinische Post: Neue IW-Studie: Bayern und Baden-Württemberg haben größte Informatikerdichte

(ots) - Bayern und Baden-Württemberg liegen im

Standortwettbewerb der Flächenländer um IT-Fachkräfte mit weitem

Abstand an der Spitze. Das geht aus einer Studie des Kölner

Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) vorliegt. Demnach

gab es in den beiden Südländern im Frühjahr 2016 unter 10.000

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 103 Informatiker.

Nordrhein-Westfalen kam dagegen nur auf 59 IT-Fachleute. Hessen,

Rheinland-Pfalz und das Saarland verfügten über 72, Niedersachsen und

Schleswig-Holstein über 51 und die fünf ostdeutschen Bundesländer

lediglich über 37 Informatiker pro 10.000 Angestellte. Die

Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin kamen auf 113 Informatiker.

Dies sei aber allein der städtischen Struktur geschuldet, so die

Studie. "Bayern und Baden-Württemberg bilden nicht etwa deshalb die

Spitzengruppe bei der Informatikerdichte, weil sie eine besonders

günstige räumliche Struktur aufweisen", heißt es in der Studie.

Vielmehr zählten auch alle Landkreise und kleineren Städte in den

beiden Südländern zur Spitze. "In ihren Großstädten übertreffen

Bayern und Baden-Württemberg die Informatikerdichte der Stadtstaaten

bei Weitem", so das IW. In Saarbrücken beginnt am heutigen Mittwoch

der zweitägige nationale IT-Gipfel.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1424975

Anzahl Zeichen: 1679

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung