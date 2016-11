Syrienkrieg: SOS-Kinderdörfer stoppen Nothilfe in Aleppo / Mitarbeiter evakuiert

(ots) - Wegen der zunehmenden Gewalt in Aleppo

haben die SOS-Kinderdörfer ihre Nothilfe vorübergehend ausgesetzt. 15

Mitarbeiter und ihre Familien wurden nach Damaskus in Sicherheit

gebracht. Bisher versorgte die Hilfsorganisation mehr als 25.000

Kinder und Erwachsene mit Nahrung und Kleidung in der umkämpften

Stadt.



"Die Entscheidung unsere Hilfsprogramme zu stoppen, ist uns extrem

schwergefallen", sagt Alia Al-Dalli, Direktorin der SOS-Kinderdörfer

im Nahen Osten. "Immerhin können wir die Menschen in der Stadt

weiterhin mit frischem Wasser versorgen."



Ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation, der trotz der gefährlichen

Umstände in Aleppo geblieben ist, berichtet: "Die Sicherheitslage ist

extrem schlecht. Viele Hilfsorganisationen haben bereits ihre

Mitarbeiter evakuiert. Aber ich habe eine alte und kranke Mutter, ich

hatte Angst sie nach Damaskus zu bringen."



Al-Dalli betont aber, dass die SOS-Teams schnellstmöglich die

Arbeit in Aleppo fortsetzen wollen: "Wir werden bald zurückkehren und

die notleidenden Kinder und Ihre Familien schützen."







