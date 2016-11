NOZ: Ströbele kritisiert Karlsruher Urteil zu NSA-Spionagezielen als "Enttäuschung"

(ots) - NSA-Spähziele bleiben geheim: Ströbele

kritisiert Karlsruher Urteil als "Enttäuschung"



Mitglied des Kontrollgremiums warnt vor Kontrollverlust des

Parlaments - "Vielleicht gibt es ja einen deutschen Edward Snowden"



Osnabrück. Hans-Christian Ströbele, Grünen-Politiker und

dienstältestes Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des

Bundestages zur Kontrolle der Geheimdienste (PKGr), kritisiert das

Karlsruher Urteil zu den NSA-Spionagezielen als "Enttäuschung".

"Heute ist ein schlechter Tag für die parlamentarische Kontrolle der

Geheimdienste", sagte Ströbele in einem Gespräch mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch).



Nach dem Karlsruher Urteil wird die sogenannte Selektorenliste mit

Begriffen, nach denen der BND für die USA Datenströme absuchen

sollte, dem Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des NSA-Skandals

nicht vorgelegt. "Wenn die Liste geheim bleibt, heißt das, dass die

wichtige und sogar zunehmende Zusammenarbeit des BND mit

ausländischen Geheimdiensten zumindest teilweise der Kontrolle des

Bundestages entzogen wird", warnte Ströbele.



Mit dem Karlsruher Beschluss sei der NSA-Ausschuss "weiterhin auf

die mageren Informationen von Herrn Graulich angewiesen", kritisierte

Ströbele. Der Ex-Verwaltungsrichter Kurt Graulich war von der

Regierung damit betraut worden, die Selektorenliste durchzuarbeiten

und den NSA-Ausschuss zu informieren. "Nach dem Beschluss müssen wir

uns mit dieser Lücke in der Aufklärungsarbeit leider abfinden", sagte

Ströbele. "Zur Aufklärung der Tätigkeiten der Geheimdienste kann man

höchstens auf Whistleblower hoffen. Vielleicht gibt es ja einen

deutschen Edward Snowden", so der Grünen-Politiker.







