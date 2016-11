neues deutschland:Ökonom Podkaminer: "Freihandel und Globalisierung haben das globale Wirtschaftswachstum verlangsamt"

(ots) - Der Wiener Ökonom Leon Podkaminer hält die Warnung

wirtschaftsliberaler Volkswirte vor mehr Protektionismus für

unbegründet. "Freihandel und Globalisierung haben das globale

Wirtschaftswachstum offenbar verlangsamt", sagt der Experte für

Wirtschaftspolitik am Wiener Institut für Internationale

Wirtschaftsvergleiche im Interview mit der Tageszeitung "Neues

Deutschland" (Mittwochausgabe). Eine weitere Liberalisierung des

Handels und des Kapitalverkehrs, wie mit den transatlantischen

Freihandelsabkommen TTIP und CETA beabsichtigt ist, würde sich auf

die Weltwirtschaft und auch auf die europäische Wirtschaft "nicht

günstig auswirken", so Podkaminer. Laut einer von ihm erstellten

Studie hat die Globalisierung zu mehr Ungleichheit geführt: Der

globale »Kuchen« wachse langsamer, aber der auf die Reichen

entfallende Anteil nehme zu. Problematisch sei auch, dass die durch

Freihandel erzielten Überschüsse in einigen Ländern notwendigerweise

Defizite in anderen Ländern bedinge. So trage gerade Deutschland mit

seiner Exportorientierung "ganz entschieden" zur Instabilität in der

Europäischen Union bei.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1424986

Anzahl Zeichen: 1450

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung