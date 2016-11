NOZ: CSU wirft MigrationsbeauftragterÖzoguz "falsche Toleranz" vor

(ots) - CSU wirft Migrationsbeauftragter Özoguz "falsche

Toleranz" vor



Hasselfeldt: SPD-Politikerin hat mit Kritik an Großrazzia gegen

Islamisten jedes Augenmaß verloren



Osnabrück. Die CSU hat sich von Äußerungen der

Migrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD),

distanziert, die sich kritisch zu der Großrazzia gegen Islamisten

geäußert hatte. Özoguz habe offenbar jedes Augenmaß verloren, sagte

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Mittwoch). Sie warf der SPD-Politikerin "falsch verstandene

Toleranz" vor. Diese sei aber "völlig fehl am Platz", wenn es um die

Sicherheit der Menschen in Deutschland gehe.



Hasselfeldt kritisierte scharf, dass die Migrationsbeauftragte

"von Verschwörungstheorien und Willkür" rede in Zusammenhang mit

Razzien in zehn Bundesländern gegen die Organisation "Die wahre

Religion (DWR)". Innenminister Thomas de Maizière(CDU) habe aus guten

Gründen dieses größte dschihadistische Netzwerk in Deutschland

verboten. "Die Organisation hat verfassungsfeindliche Ideologien

verbreitet und Jugendliche radikalisiert", erklärte Hasselfeldt.







